В Україні зростуть ціни на продукти — що відомо

Хліб на прилавку. Фото: УНІАН

В Україні найбільше зростання цін загрожує хлібобулочним виробам, овочам та фруктам, оскільки їх виробництво та зберігання вимагають значних витрат. Водночас, очікується, що ціни на цукор до кінця року можуть знизитися.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в етері телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Що буде з цінами на продукти

Позитивна тенденція до зниження цін на цукор зумовлена збільшенням обсягів виробництва. Щоденний приріст виробництва цукру сприяє стабілізації його вартості та подальшому зниженню цін. Це позитивна новина для споживачів, оскільки цукор є одним із основних продуктів, і його зниження вартості може частково компенсувати можливе подорожчання інших товарів.

Висоцький наголосив, що ціни на цукор не так сильно залежать від енергопостачання, як це стосується інших продуктів. Оскільки цукор є менш енергозалежним, навіть у разі перебоїв з електропостачанням його вартість залишиться стабільною або може знизитися.

Ситуація в хлібобулочній галузі є зовсім іншою. Висоцький підкреслив, що витрати на енергоносії тут займають значну частину, оскільки виробництво хліба вимагає великих енергоресурсів, переважно електроенергії. У разі перебоїв з енергопостачанням виробникам доведеться вдаватися до альтернативних джерел енергії, таких як генератори, що призведе до зростання витрат. Як наслідок, споживачі можуть зіткнутися з підвищенням цін на хліб та інші хлібобулочні вироби.

Ще однією важливою категорією продуктів, на які можуть підвищити ціни, є овочі та фрукти. Основна проблема полягає в їх зберіганні. Оскільки врожай вже зібрано, його потрібно зберігати протягом року, а цей процес вимагає значних енергозатрат, особливо для підтримання необхідного температурного режиму у сховищах.

Якщо електропостачання буде стабільним, вплив на ціни залишиться мінімальним. Проте в разі перебоїв з електрикою виробники будуть змушені вдаватися до генераторів, що призведе до зростання витрат на зберігання. Це, у свою чергу, може вплинути на вартість овочів та фруктів для споживачів.

Висоцький акцентував, що ситуація з енергопостачанням у країні матиме вирішальне значення. Якщо електроенергія постачатиметься стабільно, підвищення цін на продукти не буде суттєвим. Однак у випадку систематичних відключень та використання генераторів для забезпечення виробництва і зберігання товарів це неодмінно відобразиться на вартості продуктів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з початку вересня значно зросли ціни на низку популярних продуктів, які часто купують у магазинах. До цього списку входять овочі, м’ясо, а також курячі яйця.

Також ми писали, що популярна національна страва "борщ" щороку стає дедалі більш дорогим задоволенням. Оскільки за останні роки в Україні подорожчали основні інгредієнти, так званий "Індекс Борщу" зріс удвічі.