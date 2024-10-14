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Близько 65 грн/кг — ціни на популярний продукт побили семирічний рекорд

14 жовтня 2024 08:30
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни в Україні — популярний овоч побив семирічний рекорд у жовтні 2024 року
Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

На українському ринку восени 2024 року помідори побили семирічний рекорд за вартістю. Це пов'язують зі зменшенням збору овочу на тлі прохолодної погоди.

Цінові зміни дослідили аналітики профільного проєкту EastFruit.

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Вартість помідорів у жовтні 2024 року

Як зазначається, виробники постачають помідори із теплиць до продажу за ціною, що в середньому на 10% дорожче проти попереднього тижня. На сьогоднішній день помідори пропонують із відпускною ціною найменше за 55 грн/кг, а найбільше — за 65 грн/кг.  

Вартість залежить від якості та обсягів пропонованої партії. У жовтні збір у стаціонарних теплицях також залишається малооб'ємними, через це комбінати продають продукцію невеликими партіями.

"Нові ціни в даному сегменті ринку залишаються найвищими, як мінімум за останні сім років моніторингу", — наголошують аналітики проєкту EastFruit.

Продукція з теплиць в Україні коштує у середньому на 22% більше проти аналогічного періоду минулого року. Виробники не обіцяють зниження цін, навпаки, збираються переглянути у бік підвищення.  

 

ціни помідори
Ціни на помідори. Джерело: EastFruit

Причини зростання цін на помідори

Як пояснюють учасники ринку, причиною зростання цін на помідори є доволі обмежена пропозиція цього овочу на ринку.

Левова частка невеликих виробників фактично завершили збір і пропонують томати виключно дрібним гуртом, тоді як якість продукції бажає залишати кращого.

"Збори в стаціонарних теплицях також залишаються малооб'ємними, тому комбінати відпускають продукцію також невеликими партіями", — зауважують експерти.

Ціни підігріває і саме населення, адже попри подорожчання та погану якість, попит залишається високим. Цим користуються виробники.

Скільки коштують помідори у супермаркетах

За даними порталу "Мінфін", у супермаркетах ціни на червоні помідори зростають. Лише за вересень поточного року зафіксовано помітне підвищення — на 5,33 гривні. Зараз середня вартість становить 79,33 грн грн/кг.

 

помідори ціни
Ціни на помідори. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні 2024 рік виявився вкрай неврожайним на картоплю через несприятливу погоду. Через це ціни на цей популярний серед населення овоч в рази вищі, ніж 2023 року.

Також ми писали, що в Україні за останній тиждень різко зросла у вартості низка базових овочів. Зокрема, злетіли гуртові ціни на картоплю

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