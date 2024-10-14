Ціни в Україні — популярний овоч побив семирічний рекорд у жовтні 2024 року

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українському ринку восени 2024 року помідори побили семирічний рекорд за вартістю. Це пов'язують зі зменшенням збору овочу на тлі прохолодної погоди.

Цінові зміни дослідили аналітики профільного проєкту EastFruit.

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Вартість помідорів у жовтні 2024 року

Як зазначається, виробники постачають помідори із теплиць до продажу за ціною, що в середньому на 10% дорожче проти попереднього тижня. На сьогоднішній день помідори пропонують із відпускною ціною найменше за 55 грн/кг, а найбільше — за 65 грн/кг.

Вартість залежить від якості та обсягів пропонованої партії. У жовтні збір у стаціонарних теплицях також залишається малооб'ємними, через це комбінати продають продукцію невеликими партіями.

"Нові ціни в даному сегменті ринку залишаються найвищими, як мінімум за останні сім років моніторингу", — наголошують аналітики проєкту EastFruit.

Продукція з теплиць в Україні коштує у середньому на 22% більше проти аналогічного періоду минулого року. Виробники не обіцяють зниження цін, навпаки, збираються переглянути у бік підвищення.

Ціни на помідори. Джерело: EastFruit

Причини зростання цін на помідори

Як пояснюють учасники ринку, причиною зростання цін на помідори є доволі обмежена пропозиція цього овочу на ринку.

Левова частка невеликих виробників фактично завершили збір і пропонують томати виключно дрібним гуртом, тоді як якість продукції бажає залишати кращого.

"Збори в стаціонарних теплицях також залишаються малооб'ємними, тому комбінати відпускають продукцію також невеликими партіями", — зауважують експерти.

Ціни підігріває і саме населення, адже попри подорожчання та погану якість, попит залишається високим. Цим користуються виробники.

Скільки коштують помідори у супермаркетах

За даними порталу "Мінфін", у супермаркетах ціни на червоні помідори зростають. Лише за вересень поточного року зафіксовано помітне підвищення — на 5,33 гривні. Зараз середня вартість становить 79,33 грн грн/кг.

Ціни на помідори. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні 2024 рік виявився вкрай неврожайним на картоплю через несприятливу погоду. Через це ціни на цей популярний серед населення овоч в рази вищі, ніж 2023 року.

Також ми писали, що в Україні за останній тиждень різко зросла у вартості низка базових овочів. Зокрема, злетіли гуртові ціни на картоплю