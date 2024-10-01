Ціни у жовтні — в Україні набирає обертів вартість базових овочів

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні за останній тиждень різко зросла у вартості низка базових овочів. Зокрема, злетіли гуртові ціни на картоплю.

Про це повідомляють аналітики East-fruit.

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Які овочі подорожчали на ринку восени

За словами фахівців, минулий тиждень в Україні був характерним тим, що знову зросла вартість картоплі. Гуртові ціни на базовий овоч підвищуються через підігрівання спекуляціями щодо потенційного дефіциту якісної продукції. Якщо попереднього тижня картоплю продавали у гурті за 14-18 грн/кг, то за сім днів ціна зросла до 17-20 грн/кг.

На цьому тлі, попри розпал сезону, Україна вже почала імпортувати картоплю з Польщі та Литви.

Також продовжили дорожчати морква та цибуля. Зросли в ціні за останній тиждень і столові буряки.

Огірки теж почали дорожчати, вартість удвічі вища проти показника минулого року. Триває зростання цін на броколі. Знову змінилася ціна на часник. Подорожчали кабачки.

У фруктово-ягідному сегменті груші подорожчали. Збільшилася відпускна ціна на апельсини та персики.

На який товар впали ціни

У той же час, ціни на білокачанну капусту, які почали різко зростати на початку тижня, ближче до вихідних опустилися.

Продавали дешевше, ніж минулого тижня, і солодкий перець. Діапазон цін на помідори розширився.

Крім того, знизилися ціни на баклажани.

Серед фруктів продовжили знижуватися ціни на виноград та нектарини.

Джерело: east-fruit.com

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами експертів, в Україні очікується прискорення зростання цін на продукти у жовтні. Зокрема, підвищення вартості може торкнутися хліба, овочів та молочних продуктів.

Також повідомлялося, що через аномальну спеку та посуху врожайність овочів на півдні країни знизилася більш ніж на 30%. Це призведе до подорожчання овочів з "борщового набору".