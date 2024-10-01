Ціни у жовтні — в Україні набирає обертів вартість базових овочів

В Україні стрімко дорожчають продукти — на що злетіли ціни
В Україні за останній тиждень різко зросла у вартості низка базових овочів. Зокрема, злетіли гуртові ціни на картоплю.
Про це повідомляють аналітики East-fruit.
Які овочі подорожчали на ринку восени
За словами фахівців, минулий тиждень в Україні був характерним тим, що знову зросла вартість картоплі. Гуртові ціни на базовий овоч підвищуються через підігрівання спекуляціями щодо потенційного дефіциту якісної продукції. Якщо попереднього тижня картоплю продавали у гурті за 14-18 грн/кг, то за сім днів ціна зросла до 17-20 грн/кг.
На цьому тлі, попри розпал сезону, Україна вже почала імпортувати картоплю з Польщі та Литви.
Також продовжили дорожчати морква та цибуля. Зросли в ціні за останній тиждень і столові буряки.
Огірки теж почали дорожчати, вартість удвічі вища проти показника минулого року. Триває зростання цін на броколі. Знову змінилася ціна на часник. Подорожчали кабачки.
У фруктово-ягідному сегменті груші подорожчали. Збільшилася відпускна ціна на апельсини та персики.
На який товар впали ціни
У той же час, ціни на білокачанну капусту, які почали різко зростати на початку тижня, ближче до вихідних опустилися.
Продавали дешевше, ніж минулого тижня, і солодкий перець. Діапазон цін на помідори розширився.
Крім того, знизилися ціни на баклажани.
Серед фруктів продовжили знижуватися ціни на виноград та нектарини.
Що ще варто знати
Нагадаємо, за словами експертів, в Україні очікується прискорення зростання цін на продукти у жовтні. Зокрема, підвищення вартості може торкнутися хліба, овочів та молочних продуктів.
Також повідомлялося, що через аномальну спеку та посуху врожайність овочів на півдні країни знизилася більш ніж на 30%. Це призведе до подорожчання овочів з "борщового набору".
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