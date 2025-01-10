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Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

10 січня 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 10 січня 2025 року
Виробництво металу. Фото: cmco.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Латунь — що сплав міді та цинку, який упродовж століть відіграє важливу роль у розвитку технологій та промисловості. В стародавні часи з неї робили прикраси, сьогодні латунь використовується в сучасних інженерних рішеннях.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 10 січня.

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Цікаві факти про латунь

У Стародавньому Римі латунь називали "оріхалком", що означає "золота мідь". Вона використовувалася для виготовлення монет, прикрас та інших предметів розкоші.

Латунь має відмінні акустичні властивості, тому з неї часто виготовляють такі музичні інструменти, як труби, саксофони та дзвіночки. Це пов'язано з її здатністю створювати чистий і яскравий звук.

Латунь має високу стійкість до корозії. Тому цей сплав також використовується для виготовлення трубопроводів і суднових частин. Латунь стійка до корозії завдяки вмісту цинку, який утворює захисний шар на її поверхні.

Латунь також часто використовується в архітектурі. З неї виготовляють різні декоративні елементи, такі як дверні ручки, поручні та інші деталі інтер'єру. Привабливий золотистий колір цього сплаву додає елегантності та розкоші.

Латунь також знаходить застосування в медицині, зокрема для виготовлення інструментів і пристроїв. Вона має антибактеріальні властивості, що робить її безпечною для використання в медичних умовах.

Яка ситуація з металургією в Україні

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявило про необґрунтований тиск з боку податкових органів України. Як зазначається, у листопаді 2024 року підприємство зазнало перевірки щодо рентної плати за користування надрами за період 2015–2019 років.

За словами представників компанії, цей період уже перевірявся двічі, а попередні висновки податкових органів було скасовано судами трьох інстанцій. Після останньої перевірки податкова  служба ви ставила компанії повідомлення-рішення на суму 1,35 млрд грн.     

"Ми знову вимушені відстоювати свою позицію у справі, яку вже вважали вирішеною, в тому числі в судовому порядку. Йдеться про звинувачення в бік "АрселорМіттал Кривий Ріг" у начебто ухилянні від сплати рентних платежів за надра за минулі 2015-2019 роки. Ми вважаємо претензії податкового органу безпідставними. Компанія, що працює у складі світової корпорації, звертається до держави й вимагає цивілізованого підходу у вирішенні спору, прозорих та рівних умов для всіх учасників нашої галузі", – зазначив генеральний директор компанії Мауро Лонгобардо. 

Основна причина розбіжностей пов'язана з методикою розрахунку ренти. Компанія сплачує платежі, виходячи із вмісту заліза в руді, суворо дотримуючись норм Податкового кодексу, що діяли в період, що перевіряється.

Проте податкові органи пропонують використати іншу методику розрахунку. Представники гірничо-металургійної галузі наголошують, що аналогічні судові суперечки з іншими підприємствами раніше вже завершилися на користь платників податків.

Ціни на латунь в Україні у грудні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 10 січня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 120 до 180 грн;
  • Вінницька область — від 170 до 195 грн;
  • Волинська область — від 120 до 185 грн;
  • Дніпропетровська область — від 155 до 180 грн;
  • Житомирська область — від 150 до 180 грн;
  • Закарпатська область — від 140 до 205 грн;
  • Запорізька область — від 155 до 200 грн;
  • Івано-Франківська область — від 140 до 170 грн;
  • Кіровоградська область — від 140 до 170 грн;
  • Львівська область — від 140 до 180 грн;
  • Миколаївська область — від 150 до 185 грн;
  • Одеська область — від 170 до 190 грн;
  • Полтавська область — від 150 до 170 грн;
  • Рівненська область — від 120 до 170 грн;
  • Сумська область — від 180 до 195 грн
  • Тернопільська область — від 150 до 170 грн;
  • Харківська область — від 155 до 205 грн;
  • Хмельницька область — від 160 до 170 грн;
  • Черкаська область — від 150 до 170 грн;
  • Чернівецька область — від 150 до 170 грн;
  • Чернігівська область — від 150 до 180 грн.

Що ще варто знати українцям

Алюміній також можна переробляти. Хоча його ціна трохи нижча, ніж у латуні, вона все одно залишається досить високою, що дозволяє отримати значний прибуток. Крім того, переробка алюмінію сприяє збереженню довкілля.

Також можна здавати чорні метали. Їхня вартість не зрівняється з цінами на кольорові метали, але їх легше знайти у побуті.

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