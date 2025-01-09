Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 9 січня 2025 року

Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні
Алюміній — один із найбільш поширених металів у сучасному світі. Завдяки своїм унікальним властивостям його використовують в авіації, будівництві, виробництві упаковки та багатьох інших сферах. Вартість алюмінію схильна до значних коливань, що обумовлено безліччю факторів, включаючи глобальні економічні умови, динаміку попиту та пропозиції, а також витрати на виробництво та переробку.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 9 січня 2025 року.
Цікаві факти про алюміній
Алюміній є важливим компонентом у виробництві ракетного палива. Подрібнений до стану пилу, він допомагає підвищити ефективність двигунів.
Цей метал має високе альбедо, тобто здатність відбивати світло. Добре відполірована алюмінієва поверхня може відбивати понад 90% світла, що потрапляє на неї. Завдяки цій властивості, алюміній використовується в дзеркалах та рефлекторах.
Алюміній є одним з найбільш перероблюваних матеріалів у світі. Близько 75% всього алюмінію, який коли-небудь був вироблений, досі використовується. Переробка цього металу економить до 95% енергії, необхідної для виробництва нового металу.
Алюміній входить до складу понад 270 мінералів. Це робить його одним з найрізноманітніших елементів у земній корі. Деякі з цих мінералів, такі як боксит, є основними джерелами для видобутку алюмінію.
Алюміній використовувався у виробництві ювелірних виробів. У середині 19-го століття найдорожчі ювелірні вироби виготовляли саме з алюмінію. Це було пов'язано з його рідкістю та високою вартістю на той час.
Яка ситуація з металургією в Україні
ПрАТ "Запоріжкокс" за підсумками 2024 року збільшило випуск доменного коксу на 2,1% порівняно з 2023 роком, довівши обсяг виробництва до 874,6 тис. тонн. Про це повідомляється в пресрелізі компанії.
У грудні підприємство випустило 74,2 тис. тонн продукції, що на 4% більше, ніж у листопаді, та на 3,2% більше, ніж у грудні 2023 року.
За четвертий квартал 2024 року "Запоріжкокс" виробив 219,36 тис. тонн металургійного коксу, що на 2,3% перевищує показник аналогічного періоду минулого року, але на 0,3% менше, ніж у третьому кварталі. Середньомісячний обсяг виробництва у 2024 році склав 72,89 тис. тонн, що вище за рівень 2023 року, коли він дорівнював 71,41 тис. тонн.
Ціни на алюміній в Україні у січні
Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 40 до 80 грн;
- Вінницька область — від 45 до 85 грн;
- Волинська область — від 50 до 80 грн;
- Дніпропетровська область — від 40 до 75 грн;
- Житомирська область — від 40 до 80 грн;
- Закарпатська область — від 50 до 75 грн;
- Запорізька область — від 40 до 85 грн;
- Івано-Франківська область — від 40 до 70 грн;
- Кіровоградська область — від 40 до 70 грн;
- Львівська область — від 45 до 70 грн;
- Миколаївська область — від 50 до 70 грн;
- Одеська область — від 45 до 70 грн;
- Полтавська область — від 40 до 70 грн;
- Рівненська область — від 45 до 70 грн;
- Сумська область — від 40 до 70 грн;
- Тернопільська область — від 40 до 70 грн;
- Харківська область — від 50 до 90 грн;
- Хмельницька область — від 40 до 70 грн;
- Черкаська область — від 40 до 70 грн;
- Чернівецька область — від 40 до 70 грн;
- Чернігівська область — від 45 до 70 грн.
Що ще варто знати українцям
У пункти приймання металобрухту можна здавати також мідь. Вона також є важливим для промисловості кольоровим металом і коштує дорожче за алюміній.
Окрім кольорових металів, можна здавати й дорогоцінні. Ломбарди охоче приймають золоті вироби, а ціни на золото завжди залишаються високими.
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