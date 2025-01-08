Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 8 січня 2025 року

Працівники металургійної промисловості. Фото: cmvt-bg.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — відомий своїми чудовими провідними властивостями кольоровий метал — є важливою частиною сучасної промисловості та технологій. Вона використовується скрізь: від електричних проводів та трубопроводів до високотехнологічних пристроїв та відновлюваних джерел енергії. В останні роки ціни на мідь значно зросли, що тільки підтверджує високий попит на цей метал.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 7 січня.

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Цікаві факти про мідь

Мідь має високу корозійну стійкість. Завдяки цьому її використовують для виготовлення капсул для поховання токсичних і радіоактивних відходів.

Мідь є важливим компонентом у виробництві ювелірних виробів. Вона додається до золота для підвищення його міцності, оскільки чисте золото є занадто м'яким для повсякденного використання. Це дозволяє створювати більш довговічні прикраси.

Мідь використовується в медицині. Наприклад, мідні сплави використовуються для виготовлення хірургічних інструментів, оскільки вони мають антибактеріальні властивості. Це допомагає знизити ризик інфекцій під час операцій.

Мідь є важливим елементом у виробництві електроніки. Вона має високу електропровідність, поступаючись лише сріблу. Через високу вартість срібла, мідь є основним матеріалом для виготовлення електричних кабелів та інших електронних компонентів.

Мідь відіграє важливу роль у сільському господарстві. Вона використовується як мікроелемент у добривах для покращення росту рослин. Мідь допомагає рослинам у фотосинтезі та захищає їх від хвороб.

Яка ситуація з металургією у світі

Металургійні підприємства мають намір замінити доменні печі та кисневі конвертери на установки для виробництва DRI (прямовідновленого заліза) та електродугові печі.

За оцінками GMK Center, європейська металургія здатна скоротити викиди вуглецю на 45% від поточного виробництва сталі протягом наступних 10 років.

Згідно з прогнозами, до 2035 року в ЄС випускатиметься 27 млн тонн низьковуглецевої та 29,6 млн тонн екологічно чистої сталі. Для порівняння, у 2025 році обсяг виробництва зеленої сталі в ЄС становитиме лише 3,4 млн тонн, а низьковуглецева сталь вироблятися зовсім не буде.

Ціни на мідь в Україні у січні

Середні ціни на 1 кг міді станом на 7 січня 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 220 до 300 грн;

Вінницька область — від 250 до 325 грн;

Волинська область — від 250 до 330 грн;

Дніпропетровська область — від 250 до 290 грн;

Житомирська область — від 240 до 280 грн;

Закарпатська область — від 250 до 310 грн;

Запорізька область — від 240 до 345 грн;

Івано-Франківська область — від 240 до 280 грн;

Кіровоградська область — від 240 до 280 грн;

Львівська область — від 240 до 280 грн;

Миколаївська область — від 250 до 300 грн;

Одеська область — від 280 до 300 грн;

Полтавська область — від 240 до 280 грн;

Рівненська область — від 240 до 280 грн;

Сумська область — від 240 до 280 грн;

Тернопільська область — від 245 до 280 грн;

Харківська область — від 270 до 345 грн;

Хмельницька область — від 270 до 300 грн;

Черкаська область — від 240 до 280 грн;

Чернівецька область — від 245 до 285 грн;

Чернігівська область — від 240 до 290 грн.

Нагадаємо, що в пунктах приймання брухту приймають не лише мідь, а й інші кольорові метали, такі як латунь. Вартість цього сплаву трохи нижча, ніж у міді, проте все одно залишається досить високою.

Українці також можуть здати золоті вироби. В ломбардах можна отримати значну суму за золото. До того ж дорогоцінні метали в Україні переважно дорожчають.