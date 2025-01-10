Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 10 января 2025 года

Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе
Латунь — сплав меди и цинка, который на протяжении веков играет важную роль в развитии технологий и промышленности. В древние времена из нее делали украшения, сегодня латунь используется в современных инженерных решениях.
Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 10 января.
Интересные факты о латуни
В Древнем Риме латунь называли "орихалком", что означает "золотая медь". Она использовалась для изготовления монет, украшений и других предметов роскоши.
Латунь имеет отличные акустические свойства, поэтому из нее часто изготавливают такие музыкальные инструменты, как трубы, саксофоны и колокольчики. Это связано с ее способностью создавать чистый и яркий звук.
Латунь обладает высокой устойчивостью к коррозии. Поэтому этот сплав также используется для изготовления трубопроводов и судовых частей. Латунь устойчива к коррозии благодаря содержанию цинка, который образует защитный слой на ее поверхности.
Латунь также часто используется в архитектуре. Из нее изготавливают различные декоративные элементы, такие как дверные ручки, поручни и другие детали интерьера. Привлекательный золотистый цвет этого сплава добавляет элегантности и роскоши.
Латунь также находит применение в медицине, в частности для изготовления инструментов и устройств. Она обладает антибактериальными свойствами, что делает ее безопасной для использования в медицинских условиях.
Какая ситуация с металлургией в Украине
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" заявило о необоснованном давлении со стороны налоговых органов Украины. Как отмечается, в ноябре 2024 года предприятие подверглось проверке по рентной плате за пользование недрами за период 2015–2019 годов.
По словам представителей компании, этот период уже проверялся дважды, а предыдущие выводы налоговых органов были отменены судами трех инстанций.После последней проверки налоговая служба выставила компании уведомление-решение на сумму 1,35 млрд грн. служба вывыставила компании уведомление-решение на сумму 1,35 млрд грн.
"Мы снова вынуждены отстаивать свою позицию в деле, которое уже считали решенным, в том числе в судебном порядке. Речь идет об обвинениях в сторону "АрселорМиттал Кривой Рог" в якобы уклонении от уплаты рентных платежей за недра за прошлые 2015-2019 годы. Мы считаем претензии налогового органа безосновательными. Компания, работающая в составе мировой корпорации, обращается к государству и требует цивилизованного подхода в решении спора, прозрачных и равных условий для всех участников нашей отрасли", – отметил генеральный директор компании Мауро Лонгобардо.
Основная причина разногласий связана с методикой расчета ренты. Компания уплачивает платежи, исходя из содержания железа в руде, строго придерживаясь норм Налогового кодекса, действовавших в проверяемый период.
Однако налоговые органы предлагают использовать другую методику расчета. Представители горно-металлургической отрасли подчеркивают, что аналогичные судебные споры с другими предприятиями ранее уже завершились в пользу налогоплательщиков.
Цены на латунь в Украине в декабре
Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 10 января и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:
- Киевская область — от 120 до 180 грн;
- Винницкая область — от 170 до 195 грн;
- Волынская область — от 120 до 185 грн;
- Днепропетровская область — от 155 до 180 грн;
- Житомирская область — от 150 до 180 грн;
- Закарпатская область — от 140 до 205 грн;
- Запорожская область — от 155 до 200 грн;
- Ивано-Франковская область — от 140 до 170 грн;
- Кировоградская область — от 140 до 170 грн;
- Львовская область — от 140 до 180 грн;
- Николаевская область — от 150 до 185 грн;
- Одесская область — от 170 до 190 грн;
- Полтавская область — от 150 до 170 грн;
- Ровенская область — от 120 до 170 грн;
- Сумская область — от 180 до 195 грн
- Тернопольская область — от 150 до 170 грн;
- Харьковская область — от 155 до 205 грн;
- Хмельницкая область — от 160 до 170 грн;
- Черкасская область — от 150 до 170 грн;
- Черновицкая область — от 150 до 170 грн;
- Черниговская область — от 150 до 180 грн.
Что еще стоит знать украинцам
Алюминий также можно перерабатывать. Хотя его цена несколько ниже, чем у латуни, она все равно остается достаточно высокой, что позволяет получить значительную прибыль. Кроме того, переработка алюминия способствует сохранению окружающей среды.
Также можно сдавать черные металлы. Их стоимость не сравнится с ценами на цветные металлы, но их легче найти в быту.
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