Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 10 января 2025 года

Производство металла. Фото: cmco.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — сплав меди и цинка, который на протяжении веков играет важную роль в развитии технологий и промышленности. В древние времена из нее делали украшения, сегодня латунь используется в современных инженерных решениях.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 10 января.

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Интересные факты о латуни

В Древнем Риме латунь называли "орихалком", что означает "золотая медь". Она использовалась для изготовления монет, украшений и других предметов роскоши.

Латунь имеет отличные акустические свойства, поэтому из нее часто изготавливают такие музыкальные инструменты, как трубы, саксофоны и колокольчики. Это связано с ее способностью создавать чистый и яркий звук.

Латунь обладает высокой устойчивостью к коррозии. Поэтому этот сплав также используется для изготовления трубопроводов и судовых частей. Латунь устойчива к коррозии благодаря содержанию цинка, который образует защитный слой на ее поверхности.

Латунь также часто используется в архитектуре. Из нее изготавливают различные декоративные элементы, такие как дверные ручки, поручни и другие детали интерьера. Привлекательный золотистый цвет этого сплава добавляет элегантности и роскоши.

Латунь также находит применение в медицине, в частности для изготовления инструментов и устройств. Она обладает антибактериальными свойствами, что делает ее безопасной для использования в медицинских условиях.

Какая ситуация с металлургией в Украине

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" заявило о необоснованном давлении со стороны налоговых органов Украины. Как отмечается, в ноябре 2024 года предприятие подверглось проверке по рентной плате за пользование недрами за период 2015–2019 годов.

По словам представителей компании, этот период уже проверялся дважды, а предыдущие выводы налоговых органов были отменены судами трех инстанций.После последней проверки налоговая служба выставила компании уведомление-решение на сумму 1,35 млрд грн. служба вывыставила компании уведомление-решение на сумму 1,35 млрд грн.

"Мы снова вынуждены отстаивать свою позицию в деле, которое уже считали решенным, в том числе в судебном порядке. Речь идет об обвинениях в сторону "АрселорМиттал Кривой Рог" в якобы уклонении от уплаты рентных платежей за недра за прошлые 2015-2019 годы. Мы считаем претензии налогового органа безосновательными. Компания, работающая в составе мировой корпорации, обращается к государству и требует цивилизованного подхода в решении спора, прозрачных и равных условий для всех участников нашей отрасли", – отметил генеральный директор компании Мауро Лонгобардо.

Основная причина разногласий связана с методикой расчета ренты. Компания уплачивает платежи, исходя из содержания железа в руде, строго придерживаясь норм Налогового кодекса, действовавших в проверяемый период.

Однако налоговые органы предлагают использовать другую методику расчета. Представители горно-металлургической отрасли подчеркивают, что аналогичные судебные споры с другими предприятиями ранее уже завершились в пользу налогоплательщиков.

Цены на латунь в Украине в декабре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 10 января и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 120 до 180 грн;

Винницкая область — от 170 до 195 грн;

Волынская область — от 120 до 185 грн;

Днепропетровская область — от 155 до 180 грн;

Житомирская область — от 150 до 180 грн;

Закарпатская область — от 140 до 205 грн;

Запорожская область — от 155 до 200 грн;

Ивано-Франковская область — от 140 до 170 грн;

Кировоградская область — от 140 до 170 грн;

Львовская область — от 140 до 180 грн;

Николаевская область — от 150 до 185 грн;

Одесская область — от 170 до 190 грн;

Полтавская область — от 150 до 170 грн;

Ровенская область — от 120 до 170 грн;

Сумская область — от 180 до 195 грн

Тернопольская область — от 150 до 170 грн;

Харьковская область — от 155 до 205 грн;

Хмельницкая область — от 160 до 170 грн;

Черкасская область — от 150 до 170 грн;

Черновицкая область — от 150 до 170 грн;

Черниговская область — от 150 до 180 грн.

Что еще стоит знать украинцам

Алюминий также можно перерабатывать. Хотя его цена несколько ниже, чем у латуни, она все равно остается достаточно высокой, что позволяет получить значительную прибыль. Кроме того, переработка алюминия способствует сохранению окружающей среды.

Также можно сдавать черные металлы. Их стоимость не сравнится с ценами на цветные металлы, но их легче найти в быту.