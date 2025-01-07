Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 6 січня 2025 року

Металургійний комбінат. Фото: interestingengineering.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали — це основа багатьох технологічних досягнень. Вони використовуються майже усюди: від виробництва побутової техніки до створення складних механізмів у промисловості. З них виготовляють інструменти, машини, каркаси будівель та багато інших речей та пристроїв.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 7 січня 2025 року.

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Цікаві факти про чорні метали

Залізо є одним з найпоширеніших елементів на Землі. Воно складає приблизно 5% земної кори і є основним компонентом ядра планети. Залізо також відіграє важливу роль у біологічних процесах, зокрема в транспортуванні кисню в крові людини через гемоглобін.

Сталь є одним з найважливіших матеріалів у сучасній промисловості. Вона виготовляється шляхом сплавлення заліза з вуглецем та іншими елементами. Завдяки своїй міцності та довговічності, цей сплав використовується у будівництві, автомобілебудуванні, виробництві побутової техніки та багатьох інших галузях.

Чавун є одним з найстаріших матеріалів, що використовуються людиною. Він був відомий ще в стародавньому Китаї та Індії. Він має високу міцність і стійкість до корозії. Сьогодні чавун використовується для виготовлення труб, машинних деталей та кухонного посуду.

Феросплави є важливими компонентами у виробництві сталі. Вони містять залізо та інші метали, такі як хром, марганець або нікель. Феросплави додаються до сталі для покращення її властивостей: міцності, стійкості до корозії та зносостійкісті.

Залізо є магнітним металом. Це означає, що воно притягується до магнітів і може бути намагнічене. Ця властивість заліза використовується у виробництві електромоторів, генераторів та інших електромагнітних пристроїв.

Яка ситуація з металургією в Україні

Українська металургійна галузь у 2025 році зіткнеться з новими викликами, які можуть суттєво вплинути на обсяги виробництва та експорту сталі. Складна ситуація на внутрішньому ринку та нестабільність зовнішньої кон'юнктури викликають сумніви щодо здатності галузі зберегти поточні показники.

За прогнозами, виробництво сталі в Україні у 2025 році може скоротитися на 9,3%, досягнувши 6,8 млн тонн. Основні причини спаду включають перебої в ланцюжках поставок, зниження внутрішнього попиту та погіршення експортних умов. Песимістичні прогнози вказують на можливу зупинку низки металургійних та гірничодобувних потужностей.

У 2024 році споживання сталі в країні залишилося на рівні 3,4 млн тонн, не демонструючи зростання на тлі відновлення економіки. Галузі, які використовують сталь, показали різну динаміку: обсяги будівництва будівель збільшились на 26% за перше півріччя 2024 року, проте площа нових проєктів житлових підприємств скоротилася на 6,6%. Виробництво будівельних металоконструкцій зросло на 21,7%, але випуск транспортних засобів зменшився на 2,5%.

Ситуація на зовнішніх ринках також залишається несприятливою. Європейська металургія продовжує перебувати в кризі, що негативно впливає на Україну як на її важливу частину. У 2025 році прогнозується подальше зниження споживання сталі в ЄС, а вартість плоского прокату може впасти ще на 4%.

Додатковим фактором ризику є падіння цін на залізняк, яке знижує рентабельність українських виробників. 2024 року середня ціна на руду зменшилася на 10%, а 2025 року очікується подальше зниження на 13–14%.

Ціни на чормет в Україні у січні 2025 року

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4 грн до 5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 8 грн;

Волинська область — від 5 грн до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5 грн;

Одеська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5 грн;

Сумська область — від 4 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3 грн до 5 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадуємо, що в пунктах приймання брухту приймають не лише чорні метали, але й кольорові, такі як латунь. Вартість цього сплаву значно перевищує ціну сталі або чавуну.

Українці також можуть здати золоті прикраси в ломбард і отримати за це дуже непогану суму. Дорогоцінні метали в Україні постійно дорожчають.