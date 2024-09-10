Цены на медь и цветные металлы в Украине на 10 сентября 2024 года

Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине
Медь является популярным металлом, который находит широкое применение в таких областях как электроника, инженерия и строительство. Этот материал выделяется своими исключительными характеристиками, включая отличную проводимость, прочность и коррозионную стойкость. Пункты приема вторсырья охотно покупают медь по высоким ценам, что делает ее сдачу хорошим вариантом получения дополнительного дохода.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в сентябре.
Интересные факты о меди
Медь — один из немногих металлов, который может встречаться в природе в своей природной металлической форме (самородные металлы). Это позволило человеку начать использовать ее очень рано, примерно с 8000 до н. э. Она стала первым металлом, который отливали в формы около 4000 года до н. э. Наконец, именно медь впервые была намеренно сплавлена с другим металлом — оловом, что привело к созданию бронзы около 3500 до н.э.
Медь производится в основном путем плавки или выщелачивания, обычно с последующим электроосаждением из сульфатных растворов. Основная часть производимой в мире меди используется в электротехнической промышленности.
Медь устойчива к воздействию атмосферы и морской воды. Однако длительное воздействие воздуха приводит к образованию тонкого зеленого защитного покрытия (патины), являющегося смесью гидроксокарбоната, гидроксосульфата и небольших количеств других соединений.
Медь обычно имеет красновато-коричневый цвет. Однако чистая медь до окисления действительно имеет розовый цвет. Образование коричневого оксида меди происходит так быстро, что любая доступная медь будет иметь обычный красновато-коричневый цвет.
Усиление экологических стандартов для медной продукции, а также внимание к устойчивости на всех этапах цепочки снабжения становятся все более значимыми как для потребителей, так и для всей отрасли. К счастью, медь по своей природе экологически чистый и устойчивый материал: она на 100% подлежит переработке и сохраняет свои свойства.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что после российского вторжения в Украине остался только один крупный металлургический завод — "АрселорМиттал" в Кривом Роге. По его словам, значительная часть предприятий металлургической и горнообогатительной отрасли находится на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после завершения войны и обеспечения необходимого уровня безопасности.
Эксперт также подчеркнул, что экспорт продукции металлургии ограничен использованием украинского зернового коридора.
"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.
Цены на лом меди в Украине в сентябре
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 10 сентября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 220 до 275 грн;
Винницкая область — от 215 до 270 грн;
Днепропетровская область — от 215 до 265 грн;
Житомирская область — от 210 до 250 грн;
Закарпатская область — от 210 до 240 грн;
Запорожская область — от 215 до 265 грн;
Ивано-Франковская область — от 230 до 260 грн;
Кировоградская область — от 220 до 265 грн;
Львовская область — от 230 до 265 грн;
Николаевская область — от 210 до 260 грн;
Одесская область — от 240 до 280 грн;
Полтавская область — от 210 до 260 грн;
Сумская область – от 200 до 240 грн;
Тернопольская область — от 200 до 245 грн;
Харьковская область — от 250 до 290 грн;
Хмельницкая область — от 235 до 275 грн;
Черкасская область — от 235 до 265 грн;
Черновицкая область — от 215 до 260 грн;
Черниговская область — от 240 до 270 грн.
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