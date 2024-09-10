Цены на медь и цветные металлы в Украине на 10 сентября 2024 года

Производство меди. Фото: bnamericas.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь является популярным металлом, который находит широкое применение в таких областях как электроника, инженерия и строительство. Этот материал выделяется своими исключительными характеристиками, включая отличную проводимость, прочность и коррозионную стойкость. Пункты приема вторсырья охотно покупают медь по высоким ценам, что делает ее сдачу хорошим вариантом получения дополнительного дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в сентябре.

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Интересные факты о меди

Медь — один из немногих металлов, который может встречаться в природе в своей природной металлической форме (самородные металлы). Это позволило человеку начать использовать ее очень рано, примерно с 8000 до н. э. Она стала первым металлом, который отливали в формы около 4000 года до н. э. Наконец, именно медь впервые была намеренно сплавлена ​​с другим металлом — оловом, что привело к созданию бронзы около 3500 до н.э.

Медь производится в основном путем плавки или выщелачивания, обычно с последующим электроосаждением из сульфатных растворов. Основная часть производимой в мире меди используется в электротехнической промышленности.

Медь устойчива к воздействию атмосферы и морской воды. Однако длительное воздействие воздуха приводит к образованию тонкого зеленого защитного покрытия (патины), являющегося смесью гидроксокарбоната, гидроксосульфата и небольших количеств других соединений.

Медь обычно имеет красновато-коричневый цвет. Однако чистая медь до окисления действительно имеет розовый цвет. Образование коричневого оксида меди происходит так быстро, что любая доступная медь будет иметь обычный красновато-коричневый цвет.

Усиление экологических стандартов для медной продукции, а также внимание к устойчивости на всех этапах цепочки снабжения становятся все более значимыми как для потребителей, так и для всей отрасли. К счастью, медь по своей природе экологически чистый и устойчивый материал: она на 100% подлежит переработке и сохраняет свои свойства.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что после российского вторжения в Украине остался только один крупный металлургический завод — "АрселорМиттал" в Кривом Роге. По его словам, значительная часть предприятий металлургической и горнообогатительной отрасли находится на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после завершения войны и обеспечения необходимого уровня безопасности.

Эксперт также подчеркнул, что экспорт продукции металлургии ограничен использованием украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на лом меди в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 10 сентября 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 220 до 275 грн;

Винницкая область — от 215 до 270 грн;

Днепропетровская область — от 215 до 265 грн;

Житомирская область — от 210 до 250 грн;

Закарпатская область — от 210 до 240 грн;

Запорожская область — от 215 до 265 грн;

Ивано-Франковская область — от 230 до 260 грн;

Кировоградская область — от 220 до 265 грн;

Львовская область — от 230 до 265 грн;

Николаевская область — от 210 до 260 грн;

Одесская область — от 240 до 280 грн;

Полтавская область — от 210 до 260 грн;

Сумская область – от 200 до 240 грн;

Тернопольская область — от 200 до 245 грн;

Харьковская область — от 250 до 290 грн;

Хмельницкая область — от 235 до 275 грн;

Черкасская область — от 235 до 265 грн;

Черновицкая область — от 215 до 260 грн;

Черниговская область — от 240 до 270 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине. Еще мы собрали цены на золото, латунь и алюминий.