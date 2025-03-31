Тарифи на природний газ — хто заплатить зверху 900 грн

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні 2025 року деяким українцям надійде третя платіжка за газ, тому доведеться заплатити більше. Водночас, тариф на блакитне паливо не зміниться та для більшості становитиме 7,96 грн за куб. м.

Про це повідомляє профільне видання "ГазПравда".

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Тарифи на газ у квітні 2025 року

Як зазначається, мораторій на підвищення тарифів надалі діє, тому чинні річні пропозиції будуть пролонговані вчетверте з початку повномасштабної війни.

Тариф на газ від постачальників в рамках річних тарифів (з 1 травня 2024 року по 30 квітня 2025-го) у квітні буде коливатися від 7,79 до 9,99 грн. Місячна вартість — від 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

З дев'яти постачальників пропонують:

п'ятеро — і річну, фіксовану ціну, та змінну місячну;

четверо пропонують лише річну ціну.

Тарифи. Джерело: Газправда

Хто отримає третю платіжку за газ

Деякі громадяни заплатять за газ більше через "третю платіжку", яку надішлють мешканцям багатоквартирних будинків за послугу з технічного обслуговування будівлі.

Вартість послуги залежить від низки чинників, зокрема довжини загальних мереж, кількість муфтових з’єднань та кранів у будівлі. Загальну суму поділять на кількість жителів будинку.

Термін надходження платіжки — один раз на три чи п’ять років:

газовим мережам понад 25 років — один раз у три роки;

газовим мережам не більше 25 років — один раз у п’ять років.

Для кожного регіону будуть різні ціни за послугу з технічного обслуговування будівлі. Зокрема, київська філія компанії "Газорозподільні мережі України" оприлюднила ціни у 2025 році. Вартість різна, максимально становить близько 900 грн.

Тарифи. Джерело: Газмережі

Тарифи. Джерело: Газмережі

Тарифи. Джерело: Газмережі

Тарифи. Джерело: Газмережі

Нагадаємо, раніше Нафтогаз розповів клієнтам про появу боргів у квитанціях. Для того, щоб надходили правильні цифри, потрібно не допускати певних помилок.

Також ми розповідали, що буде з комунальними послугами навесні цього року. Зокрема, одна з послуг залишиться на старому рівні.