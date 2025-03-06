Нафтогаз попередив про можливу появу боргу в платіжці — як уникнути

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли клієнтам про загрозу появи боргу в платіжці. Таке може трапитися у разі порушення певних правил.

Про це йдеться у матеріалах компанії.

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Чому в платіжці з’являється борг

Як пояснили у ГК "Нафтогаз України", для того, щоб надходили правильні суми за використане блакитне паливо, необхідно не допускати певних помилок.

Так, іноді може бути зроблена оплата, а в платіжці все одно з’являється борг. Часто причиною є проста помилка в унікальному особовому рахунку, який є у кожного клієнта ГК "Нафтогаз України".

"Таке трапляється навіть з найуважнішими, особливо, коли платиш поспіхом. Щоб уникнути цього, варто звірити всі дані перед сплатою. Це всього кілька секунд, які можуть врятувати від довгого розв’язання труднощів", — повідомили у компанії.

Ілюстрація. Джерело: ГК "Нафтогаз України"

Як уникнути виникнення боргів у квитанціях

Для того, щоб у платіжці не з’явився борг, потрібно зробити кілька кроків:

переконатися, що особовий рахунок вказаний правильно;

звірити номер особового рахунку з попередніми квитанціями за газ, якщо раніше оплата була правильна;

якщо оплата відбувається через касу або термінал, треба ще раз перевірити всі реквізити перед підтвердженням;

використовувати офіційні банківські сервіси, які автоматично підтягнуть коректний номер рахунку.

Також, якщо цифри введено з помилкою або взагалі не вказані, це може стати причиною затримки зарахування коштів або навіть їх потрапляння на інший рахунок.

"Виправлення таких ситуацій потребує часу, а інколи — додаткових звернень до служби підтримки чи банку. Пам'ятайте: контроль перед оплатою — гарантія своєчасного надходження коштів!" — додали у Нафтогазі.

Раніше у Нафтогазі повідомляли, що для правильних підрахунків використаного газу необхідно систематично робити перевірку лічильників. Якщо прилад не перевірити — передані дані можуть не прийняти.

Також писали, що буде з комунальними послугами у березні 2025 року. Зокрема, вартість природного газу залишиться на колишньому рівні завдяки запровадженому мораторію.