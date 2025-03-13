Нафтогаз зробив заяву щодо збору показників за газ — що треба знати

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" заявили, що принцип обліку обсягів спожитого газу залишиться незмінним. Такою є відповідь на запитання українців, пояснити, для чого збирають показники, коли не несуть відповідальності за їхню достовірність, адже клієнти у такому разі змушені уточнювати дані в Оператора ГРМ.

Про це йдеться у матеріалах компанії на сторінці Facebook.

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Плутанина у зборі показників за спожитий газ

У повідомленнях громадяни просять надати можливість передавати показники оператору, щоб не плутати споживачів, і щоб кожен займався своїми функціями.

"Для чого ви збираєте показники, коли не несете відповідальності за їхню достовірність, а лише робите плутанину... Фіксацією показників лічильників має займатися суто оператор ГРМ, а не постачальник. Ваша так звана допомога оператору, це по суті "ведмежа послуга", тому що, наприклад, показники в меншу сторону не корегуються, якщо подані через Вас. Також інколи показники передані через сервіс Нафтогазу в останній день прийому не передаються оператору ГРМ. Дані факти перевірено особисто... Не завжди ж буде діяти мораторій на єдиного постачальника газу для населення", — зазначив клієнт.

Пояснення ГК "Нафтогаз України"

У Нафтогазі заявили, що механізм обліку обсягів спожитого газу залишиться незмінним, а компанія лише допомагає приймати показники лічильника у певних регіонах, щоб клієнтам було більш зручно передавати дані.

"Повідомляємо, що принцип обліку обсягів спожитого газу залишається незмінним. ТОВ ГК "Нафтогаз України" лише допомагає приймати показання лічильника у певних регіонах України, щоб наші клієнти мали більше альтернативних варіантів передачі даних", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що після того, як людина внесла показники лічильника до будь-якого з сервісів компанії, якщо є клієнтом філії ТОВ Газмережі, передані дані автоматично направляються певному Оператору ГРМ для подальших розрахунків.

Після опрацювання показників, філія ТОВ "Газмережі" направляє інформацію про кількість спожитих м.куб. за попередній період на загальноінформаційну платформу, звідки ТОВ ГК "Нафтогаз України" бере дані для нарахування суми до сплати, додали у компанії.

Нагадаємо, раніше у Нафтогазі розповіли клієнтам про можливі борги в квитанціях. Для того, щоб надходили правильні суми, необхідно не допускати певних помилок.

Також ми повідомляли, що буде з комунальними послугами навесні 2025 року. Зокрема, вартість газу залишиться на старому рівні завдяки мораторію.