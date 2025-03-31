Тарифы на природный газ — кто заплатит сверху 900 грн

Стоимость газа в Украине — кто заплатит дополнительно с 1 апреля
В апреле 2025 года некоторым украинцам поступит третья платежка за газ, поэтому придется заплатить больше. В то же время, тариф на голубое топливо не изменится, для большинства составит 7,96 грн за куб. м.
Об этом сообщает профильное издание "ГазПравда".
Тарифы на газ в апреле 2025 года
Как отмечается, мораторий на повышение тарифов действует и дальше, поэтому годовые предложения будут пролонгированы в четвертый раз с начала полномасштабной войны.
Тариф на газ от поставщиков в рамках годовых тарифов (с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го) в апреле будет колебаться от 7,79 до 9,99 грн. Месячная стоимость — от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.
Из девяти поставщиков предлагают:
- пятеро — и годовую, фиксированную цену, и переменную месячную;
- четверо предлагают только годовую цену.
Кто получит третью платежку за газ
Некоторые граждане заплатят за газ больше из-за "третьей платежки", которую пришлют жителям многоквартирных домов за услугу по техническому обслуживанию здания.
Стоимость услуги зависит от ряда факторов, в частности длины общих сетей, количество муфтовых соединений и кранов в здании. Общую сумму поделят на количество жителей дома.
Срок поступления платежки — один раз в три или пять лет:
- газовым сетям более 25 лет — один раз в три года;
- газовым сетям не более 25 лет — один раз в пять лет.
Для каждого региона будут разные цены за услугу по техническому обслуживанию здания. В частности, киевский филиал компании "Газораспределительные сети Украины" обнародовал цены в 2025 году. Стоимость разная, максимально составляет около 900 грн.
Напомним, ранее Нафтогаз рассказал клиентам о появлении долгов в квитанциях. Для того, чтобы поступали правильные цифры, нужно не допускать определенных ошибок.
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