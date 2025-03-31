Тарифы на природный газ — кто заплатит сверху 900 грн

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В апреле 2025 года некоторым украинцам поступит третья платежка за газ, поэтому придется заплатить больше. В то же время, тариф на голубое топливо не изменится, для большинства составит 7,96 грн за куб. м.

Об этом сообщает профильное издание "ГазПравда".

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Как отмечается, мораторий на повышение тарифов действует и дальше, поэтому годовые предложения будут пролонгированы в четвертый раз с начала полномасштабной войны.

Тариф на газ от поставщиков в рамках годовых тарифов (с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го) в апреле будет колебаться от 7,79 до 9,99 грн. Месячная стоимость — от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

Из девяти поставщиков предлагают:

пятеро — и годовую, фиксированную цену, и переменную месячную;

четверо предлагают только годовую цену.

Тарифы. Источник: Газправда

Кто получит третью платежку за газ

Некоторые граждане заплатят за газ больше из-за "третьей платежки", которую пришлют жителям многоквартирных домов за услугу по техническому обслуживанию здания.

Стоимость услуги зависит от ряда факторов, в частности длины общих сетей, количество муфтовых соединений и кранов в здании. Общую сумму поделят на количество жителей дома.

Срок поступления платежки — один раз в три или пять лет:

газовым сетям более 25 лет — один раз в три года;

газовым сетям не более 25 лет — один раз в пять лет.

Для каждого региона будут разные цены за услугу по техническому обслуживанию здания. В частности, киевский филиал компании "Газораспределительные сети Украины" обнародовал цены в 2025 году. Стоимость разная, максимально составляет около 900 грн.

Тарифы. Источник: Газсети

Тарифы. Источник: Газсети

Тарифы. Источник: Газсети

Тарифы. Источник: Газсети

Напомним, ранее Нафтогаз рассказал клиентам о появлении долгов в квитанциях. Для того, чтобы поступали правильные цифры, нужно не допускать определенных ошибок.

Также мы рассказывали, что будет с коммунальными услугами весной этого года. В частности, одна из услуг останется на старом уровне.