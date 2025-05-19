Купівля валюти в Україні — які правила діють у ПриватБанку у 2025 році

Людина тримає долари у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни України часто обмінюють валюту у ПриватБанку. Держустанова пропонує скористатися цією послугою як фізично у своїх відділеннях, так і онлайн у застосунку Приват24.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які існують правила обміну доларів у ПриватБанку.

Реклама

Читайте також:

Купити іноземну валюту в ПриватБанку — які умови

Держбанк дотримується своїх правил для продажу готівкової валюти. Наприклад, як йдеться на сайті ПриватБанку:

для купівлі 400 тис. гривень (в еквіваленті), клієнт повинен надати документи для підтвердження джерел походження коштів, та пройти ідентифікацію;

мінімальна сума персонального замовлення готівки — 300 доларів (або євро).

"Замовити готівку можна у мобільному додатку Приват24. Для цього потрібно обрати розділ "Сервіси" потім "Послуги" та пункт "Замовлення готівки". Далі вказуєте необхідну суму, валюту та відділення банку, де хочете забрати гроші", — зазначають у банку.

Чи є ліміти на зняття готівки

ПриватБанк дозволяє своїм клієнтам знімати до 100 тис. гривень на день у національній валюті. Тож громадянам, які запланували якусь масштабну покупку, потрібно враховувати цей момент.

Раніше ми розповідали, що мають знати українці, які хочуть вигідно обміняти долари. Зокрема, важливо дотримуватися певних правил, які сприятимуть вдалій операції. Дізнавайтесь також про обмін доларів зі штампами в Україні.