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Долари зі штампом — правила обміну у 2025 році

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Дата публікації: 14 травня 2025 20:00
Долари зі штампом — чи можна обміняти в Україні
Купюри доларів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов


У деяких українців, які зберігають заощадження в американських доларах, можуть з'явитися купюри зі штампами. Такі гроші, як правило, люди беруть випадково, адже іноді навіть у банках продають долари з маленькими відмітками. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи приймають на обмін в Україні долари зі штампами.

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Таку, у Національному банку України зазначають, що в пунктах обміну та банках повинні приймати.банкноти з написами та штампами (крім штампа — "Банкнота неплатіжна"). Це за умови, що печатка не займає понад 20% площі позначення номіналу. Однак важливо знати про виключення із правил: обміняти не вдасться купюру на якій є штамп "Банкнота неплатіжна".

Тож українцям краще уважно оглядати долари під час купівлі. Якщо помітите на грошах якісь позначення, то можете попросити касира замінити купюри.

Що ще варто знати 

З 2019 року Європейський Центральний банк відмовився від друку банкноти номіналом 500 євро. Але вони залишаються дійсним платіжним засобом.

Відповідно, в Україні громадянам не забороняють обмінювати 500 євро, якщо купюра у належному стані. Так, готівка має бути:

  • з елементами захисту;
  • без сильних пошкоджень;
  • не зношеною.

Нагадаємо, що деякі долари можна продати за дуже вигідною ціною. Так, колекціонери цінують купюри, які зараз рідко потрапляють в обіг. Дізнавайтесь також, в яких місцях невигідно обмінювати долари.

банки долар валюта обмінники обмін валют
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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