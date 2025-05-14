Податок за переказ з картки на картку — що потрібно знати українцям у 2025 році

Гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці часто дарують один одному гроші з нагоди якихось свят. Як правило, такі подарунки переказують з однієї банківської картки на іншу

Партнер MORIS, керівник практики податкового права Василь Андрусяк розповів журналістам агентства УНІАН про нюанси переказів грошей з картки на картку.

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Переказ з картки на картку — за яку суму не беруть податок

Як пояснив експерт, сума, яка не оподатковується в Україні — це 2 тисячі гривень на рік. Так, у Податковому кодексі йдеться про те, що оподаткуванню не підлягають 25% від мінімальної зарплати, але тільки якщо мова йде про подарунки у натуральній формі. Відповідно пільга не поширюється на грошові виплати в будь-якій сумі.

"В ідеалі оподатковувати повинні всі перекази на картку, які перевищують суму 2 тисячі гривень, але з поправкою на те, чи є це доходом людини чи ні. Тобто, людині не потрібно платити податки, якщо кошти їй дали в борг, і вона поверне стільки, скільки й отримала. Але, якщо не близький родич просто надсилає людині гроші, то теоретично одержувач має задекларувати дохід", — пояснив Андрусяк.

Крім податків, фізособи самостійно оплачують усі банківські комісії за пересилання коштів. Сума комісій залежить від тарифів, які кожен банк визначає окремо. Тож перед тим як переказувати кошти, варто поцікавитися тарифами свого банку.

Також Андрусяк розповів, що Податковий кодекс чітко передбачає, що подарунки між членами сім'ї 1-2 ступенів споріднення не підлягають оподаткуванню, навіть якщо йдеться про великі суми. Якщо не родич вирішить переказати на вашу картку, наприклад, 100 тис. грн, то платити податок доведеться. Загалом для будь-якого виду доходів в Україні є базова ставка:

податок на доходи фізичних осіб — 18%;

військовий збір — 5%.

Подарунки не від близьких родичів оподатковують у розмірі 5% ПДФО, але якщо не буде підписаного та нотаріально посвідченого договору дарування, податкові органи можуть трактувати ці гроші як "інший дохід", що оподатковується за ставкою 18% ПДФО.

Нагадаємо, що в Україні під податкові перевірки можуть потрапити ті, хто торгує товарами на онлайн-майданчиках. Податківці цікавляться громадянами, які отримують дохід на банківську картку, а не на підприємницький рахунок.

Також ми розповідали, що українським моделям вдалося заробити 100 млн доларів на платформі OnlyFans. Податкова служба проводить перевірки та нараховує борги.