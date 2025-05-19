Покупка валюты в Украине — какие правила действуют в ПриватБанке в 2025 году

Человек держит доллары в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Граждане Украины часто обменивают валюту в ПриватБанке. Госучреждение предлагает воспользоваться этой услугой как физически в своих отделениях, так и онлайн в приложении Приват24.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие существуют правила обмена долларов в ПриватБанке.

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Госбанк придерживается своих правил для продажи наличной валюты. Например, как говорится на сайте ПриватБанка:

для покупки 400 тыс. гривен (в эквиваленте), клиент должен предоставить документы для подтверждения источников происхождения средств, и пройти идентификацию;

минимальная сумма персонального заказа наличных — 300 долларов (или евро).

"Заказать наличные можно в мобильном приложении Приват24. Для этого нужно выбрать раздел "Сервисы" затем "Услуги" и пункт "Заказ наличных". Далее указываете необходимую сумму, валюту и отделение банка, где хотите забрать деньги", — отмечают в банке.

Есть ли лимиты на снятие наличных

ПриватБанк позволяет своим клиентам снимать до 100 тыс. гривен в день в национальной валюте. Поэтому гражданам, которые запланировали какую-то масштабную покупку, нужно учитывать этот момент.

Ранее мы рассказывали, что должны знать украинцы, которые хотят выгодно обменять доллары. В частности, важно соблюдать определенные правила, которые будут способствовать удачной операции. Узнавайте также об обмене долларов со штампами в Украине.