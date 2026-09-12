ПриватБанк гарантує 10% знижку на дороговартісні сервіси: як отримати

Банківська картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

До 30 листопада 2026 року державний "ПриватБанк" надаватиме знижки на елітні сервіси для власників двох видів банківських карток від міжнародної платіжної системи Mastercard. Згідно з правилами акційної програми, для того, щоб отримати фінансову вигоду від установи, необхідно виконати кілька умов.

Про те, за яких умов можна отримати знижку від банку, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кому і на які сервіси ПриватБанк гарантує знижки

Згідно з офіційними умовами програми, на додаткові преференції від державної фінустанови зможуть розраховувати клієнти, які мають картки Mastercard Black Edition та World Elite.

Використати знижки можна буде на проживання в готелі "Буковель", родельбан Speed Fun, квитки до "Гуцул Ленду", аквапарк, а також на паркування від двох годин на паркувальних майданчиках у Буковелі.

"Осінні знижки в Буковелі з 7 вересня 2026 до 30 листопада 2026 року. Для власників карток Mastercard Black Edition та World Elite", — йдеться у повідомленні пресслужби банку.

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У рамках дії програми, банк обіцяє такі розміри знижок на ексклюзивні пропозиції у Буковелі для власників двох видів преміальних карток високого рівня від міжнародної платіжної системи Mastercard:

10% — на проживання в готелі "Буковель" у разі оплати на Bukovel;

10% — на родельбан Speed Fun;

10% — на квитки до "Гуцул Ленду";

10% — на аквапарк у разі оплати на сайті bukovel24.com;

30 грн — на паркування на паркувальних майданчиках у Буковелі (від двох годин).

Пропозиції доступні за адресою: Івано-Франківська області, с. Поляниця, ТК "Буковель".

Як скористатися акційною пропозицією від ПриватБанку

За даними фінустанови, надання відповідних бонусів для власників преміальних карток передбачається за кількох умов.

Для отримання заохочення в разі оплати проживання в готелі "Буковель" та відвідування аквапарку "Мавка" клієнти мають виконати такі кроки:

мати чи оформити картку, активувати її;

додати картку в особистому акаунті на порталі Tranzzo або вибрати картку, додану раніше;

оплатити проживання в готелі "Буковель" на суму до 20 000 грн або аквапарк "Мавка" за допомогою картки на сайті bukovel24.com.

Щоб отримати заохочення в разі оплати вхідного квитка до родельбану Speed Fun та етнопарку "Гуцул Ленд", потрібно:

мати відкриту картку/оформити та активувати;

здійснити оплату нею вхідного квитка через сервіс iPay за допомогою платіжного термінала АТ Ощадбанк у місці проведення акції.

Для отримання заохочення у разі оплати паркування клієнти повинні:

мати чи оформити картку;

здійснити пластиковою карткою оплату послуг паркування тривалістю дві години або більше у відповідному паркоматі або через термінал у касі на паркінгу на відповідній локації.

У банку зауважили, що кожен учасник не обмежений у кількості трансакцій, здійснених в рамках відповідної пропозиції упродовж дії акції.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 15 жовтня у ПриватБанку клієнти можуть отримати компенсації за розрахунки у Приват24. Зокрема, клієнти зможуть мати за такі операції 100% кешбек. Максимально один клієнт у межах кожної хвилі акції зможе отримати 5 000 грн. Програма покликана популяризувати безготівкові платежі.

Ще Новини.LIVE писали, хто може отримати грошову винагоду від ПриватБанку за відкриття деяких карток. За умовами, на додаткові виплати можуть розраховувати найменші клієнти. Йдеться про відкриття картки "Юніора". Зокрема, її можуть оформити самі батьки. Важливо відразу після відкриття поповнити новий рахунок на суму від 100 грн.