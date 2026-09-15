Правила снятия валюты в ПриватБанке: как заказать и суточные ограничения в сентябре

Приложение ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут снимать деньги в иностранной валюте с платежных карт по четким правилам, соблюдая суточные лимиты. В то же время в кассах отделений не всегда может быть в наличии необходимая сумма, а также купюры новых образцов. Чтобы этого избежать, клиентам рекомендуется делать предварительный заказ валюты.

О том, как оформить заказ с помощью банковских сервисов, сообщают Новини.LIVE.

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Как заказать валюту в ПриватБанке

По информации госбанка, для большего удобства клиентов и упрощения процедуры снятия валюты со счетов предусмотрена возможность предварительного заказа средств.

Благодаря такому подходу гражданин с большей вероятностью сможет рассчитывать на купюры более новых образцов, чем при личном визите, когда в кассе могут оставаться купюры разных годов выпуска.

Также гражданин может выбрать точную дату, время и удобное отделение, куда можно прийти за деньгами.

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Чтобы оформить заказ средств через сервис "Приват24", необходимо:

Открыть приложение "Приват24" на смартфоне;

Перейти в меню "Сервисы";

Выбрать раздел "Услуги";

Открыть пункт "Заказ наличных".

Также это можно сделать через вкладку "Еще" внизу.

Далее необходимо выполнить следующие действия:

Выбрать необходимую валюту;

Указать сумму (число, кратное 100);

Выбрать удобную дату, регион и конкретное отделение;

Проверить данные и подтвердить заявку.

После этого статус заявки можно будет посмотреть в "Архиве заявок" и прибыть в указанное время, чтобы забрать средства.

Также клиент может отказаться от заявки. Однако сделать это можно не позднее, чем за день до времени получения, через тот же архив.

Суточные ограничения на выдачу валюты в ПриватБанке

Граждане должны обращать внимание на лимиты. В ПриватБанке действуют суточные ограничения на выдачу валютной наличности со счетов в соответствии с правилами Национального банка Украины (НБУ).

Летом произошло смягчение валютных операций со стороны регулятора. Согласно изменениям, НБУ утвердил новые лимиты:

До 200 000 грн ежемесячно — на покупку иностранной валюты безналичным способом; До 200 000 грн в сутки — для снятия наличных с валютных счетов в стране и за ее пределами; До 200 000 грн — на расчеты за рубежом гривневыми картами; До 200 000 грн ежемесячно — на переводы в иностранной валюте со счета на счет (например, SWIFT-перевод); До 500 000 грн в месяц — на расчеты за аренду жилья за пределами страны; До 140 000 грн ежемесячно — на снятие наличных за рубежом с корпоративных платежных карт; До 400 000 грн в месяц — на расчеты за рубежом корпоративными картами, открытыми в национальной валюте.

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