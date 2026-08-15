ПриватБанк пояснив, які необхідні документи для підтвердження доходів у разі продажу майна

Картка, банківське відділення. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Держфінустанова "ПриватБанк" може запитувати у клієнтів додаткові документи щодо підтвердження доходів та блокувати банківські рахунки у рамках закону про фінансовий моніторинг. Відомо, які відомості необхідно надати у разі продажу майна, отримання інвестицій та інших фінансових надходжень.

Про це розповідає видання Новини.LIVE, посилаючись на матеріали банку.

Які документи потрібні ПриватБанку у разі продажу майна

Згідно з правилами, під час блокування рахунку банк може влаштувати перевірку законності джерел доходів, запитавши окремі документи з їх підтвердження.

У разі, якщо клієнт отримав дохід від продажу майна, отримав кошти від інвестицій чи зарахував заощадження, й зіткнувся з втратою доступу до рахунку, то необхідно звернутися до відділення, надавши такі документи:

Реалізація майна

Читайте також:

Необхідно надати договір купівлі-продажу нерухомості чи транспорту. Може підійти договір, оформлений через "Дію". Якщо продаж майна відбувся більш ніж три роки тому, то необхідно підтвердити, що кошти не було за цей час витрачено.

Депозити

Потрібно подати документи про надходження коштів за депозитом за наявності підтвердження їх первинного походження, а також за умови, що їх було знято не пізніше ніж за 30 днів до фіноперації.

Цінні папери

Треба надати документи про дохід від інвестицій (договір чи виписки з рахунку у цінних паперах).

Бізнес та інтелектуальна власність

Необхідно надати документи про отримання дивідендів/роялті (з фінзвітністю компанії, рішенням щодо виплати та підтвердженням сплати податків).

Інші можливі надходження

Також можна надати договір дарування або документи про спадщину (фінустанова може додатково здійснити перевірку дарувальника на предмет походження коштів).

Документ щодо виплати страхової суми за договором страхування, виграшу у лотерею або набуття права на скарб.

Які ще можливі причини блокування коштів у ПриватБанку

У 2026 році держбанк може блокувати рахунки у зв'язку з перевірками у разі виникнення підозр щодо легальності операцій.

Такі обмеження передбачені ч. 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

В основному блокування може виникнути з таких причин:

не надано додаткові документи для фінперевірки;

подано неправдиву інформацію;

неможливо встановити отримувача, якому адресована операція;

перевищення грошового обороту за місяць, аніж було заявлено під час відкриття картки;

виникнення підозр, що до рахунку мають доступ сторонні особи;

щодо клієнта надійшли негативні відомості від інших фінустанов;

щодня надходять перекази і відбувається регулярне зняття готівки.

На розблокування може піти від трьох до п’яти банківських днів у разі первинної перевірки, після чого банк може продовжити термін для перевірки додаткових документів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк запустив для підприємців новий інструмент, покликаний допомогти у плануванні витрат. Клієнти мають змогу оформити бізнес-картки для фізосіб-підприємців зі спеціальним кредитним лімітом. Розмір буде прив’язаний до доходу бізнесу (до 500 000 грн).

Ще Новини.LIVE писали про фінансовий номер телефону клієнтів ПриватБанку. У банку пояснили, які він виконує функції, зокрема, яка роль у відновленні доступу до застосунку. Також можна повідомити банк про інші номери для зв’язку, проте фінансовий номер для операцій має бути лише один. Обрати його можна самостійно.