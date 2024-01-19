Курс долара на 20 січня — НБУ, банки та обмінники знизили ціни на валюту

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) оновили курс долара та євро на завтра, 20 січня. Тепер валюта коштує ще дешевше, аналогічна ситуація в українських банках та обмінниках.

Про це повідомляється на офіційному порталі Нацбанку.

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Курс долара, євро та злотого

За даними Центробанку, на 20 січня затвердили такі курси іноземних валют:

долар — 37,52 грн (-0,18);

євро — 40,84 грн (-0,17);

злотий — 9,36 грн (+0,04).

Курс валют у банках

На порталі Kurs повідомляється, що валюта теж суттєво втратила в ціні на готівковому ринку: долар у середньому коштує 38,18 грн (-0,05). У купівлі долар становить 37,60 гривні (-0,17), у продажу — 38,26 гривні (-0,11). Євро купують за 41,18 гривні (-0,07), продають — 42,03 гривні (-0,20).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як свідчить інформація сайту Minfin, в обмінниках долар та євро теж подешевшали. У купівлі долар коштує 38,15 грн (-0,18), у продажу — 38,30 грн (-0,15). Євровалюта становить у купівлі 41,55 грн (-0,05), у продажу — 41,75 грн (-0,10).

Нагадаємо, український бізнес очікує девальвації національної валюти у 2024 році. Деякі керівники підприємств фактично одностайні щодо рівня курсу долара.

Також ми писали, українські банки на тлі зростання попиту нарощують обсяги ввезення готівкової валюти. Крім цього, Національний банк України (НБУ) фіксує завезення золота на 7-8 млн доларів.