Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Валюта продовжує стрімко "летіти" вниз — скільки вже коштує arrow

Валюта продовжує стрімко "летіти" вниз — скільки вже коштує

19 січня 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 20 січня — НБУ, банки та обмінники знизили ціни на валюту
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку України (НБУ) оновили курс долара та євро на завтра, 20 січня. Тепер валюта коштує ще дешевше, аналогічна ситуація в українських банках та обмінниках.

Про це повідомляється на офіційному порталі Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

За даними Центробанку, на 20 січня затвердили такі курси іноземних валют:

  • долар — 37,52 грн (-0,18);
  • євро — 40,84 грн (-0,17);
  • злотий — 9,36 грн (+0,04).

Курс валют у банках

На порталі Kurs повідомляється, що валюта теж суттєво втратила в ціні на готівковому ринку: долар у середньому коштує 38,18 грн (-0,05). У купівлі долар становить 37,60 гривні (-0,17), у продажу — 38,26 гривні (-0,11). Євро купують за 41,18 гривні (-0,07), продають — 42,03 гривні (-0,20).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як свідчить інформація сайту Minfin, в обмінниках долар та євро теж подешевшали. У купівлі долар коштує 38,15 грн (-0,18), у продажу — 38,30 грн (-0,15). Євровалюта становить у купівлі 41,55 грн (-0,05), у продажу — 41,75 грн (-0,10).

Нагадаємо, український бізнес очікує девальвації національної валюти у 2024 році. Деякі керівники підприємств фактично одностайні щодо рівня курсу долара.

Також ми писали, українські банки на тлі зростання попиту нарощують обсяги ввезення готівкової валюти. Крім цього, Національний банк України (НБУ) фіксує завезення золота на 7-8 млн доларів.

НБУ
курс валют
курс гривні
банки
долар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі