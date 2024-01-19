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Коли долар перетне позначку 40 грн — прогноз курсу від бізнесу

19 січня 2024 14:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара в Україні — коли валюта підскочить вище 40 грн
Американська валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український бізнес очікує девальвації національної валюти у 2024 році. Деякі керівники підприємств фактично одностайні щодо рівня курсу долара.

Про це йдеться у звіті Національного банку України (НБУ).

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На який курс розраховує бізнес

Відповідно до звіту "Ділові очікування підприємств України" від Нацбанку за четвертий квартал 2023-го, у другому кварталі минулого року бізнес вважав, що курс становитиме 40,43 грн/дол., у першому кварталі — 42,18 грн/дол.

Останнє опитування свідчить, що більшість респондентів вважають, що протягом цього року середній обмінний курс нацвалюти перевищить 40,00 гривень.

Очікують, що до кінця року  долар зупиниться на рівні 40,06 грн/дол.

Керівників підприємств опитали з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованих територій). Підсумки опитувань є відображенням думки бізнесу, а не оцінки Нацбанку.

Прогнози курсу долара на 2024 рік

Уряд розраховує, що в середньому долар буде коштувати 40,7 грн/дол., а от під кінець року курс очікують на рівні 42,1 грн/дол.

Зокрема, на думку фінансових аналітиків, курс американської валюти упродовж наступних 12 місяців буде становити близько 40 грн.

Керівництво НБУ вважає, що курс долара упродовж цього року буде коливатися залежно від до ринкових умов, а також фактору сезонності.

Який зараз курс долара

Як зазначається на сайті НБУ, на 19 січня затверджено наступні офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 37,70 грн (-0,19);
  • євро — 41,01 грн (-0,20).

В обмінниках долар та євро теж значно втратили у вартості. Долар коштує у купівлі 38,12 грн (-0,21), у продажу — 38,27 грн (-0,18). Євро купують за 41,57 грн (-0,19), продають за 41,81 грн (-0,19).

 

курс долара у 2024 році
Джерело: Мінфін

Нагадаємо, українські банки на тлі зростання попиту нарощують обсяги ввезення готівкової валюти. Крім цього, Національний банк України (НБУ) фіксує завезення золота на 7-8 млн доларів.

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