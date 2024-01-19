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Валюта продолжает стремительно "лететь" вниз — сколько уже стоит

19 января 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс доллара на 20 января — НБУ, банки и обменники снизили цены на валюту
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

В Национальном банке Украины (НБУ) обновили курс доллара и евро на завтра, 20 января. Теперь валюта стоит еще дешевле, аналогичная ситуация в банках и обменниках.

Об этом сообщается на официальном портале Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

По данным Центробанка, на 20 января утвердили следующие курсы иностранных валют:

  • доллар — 37,52 грн (-0,18);
  • евро — 40,84 грн (-0,17);
  • злотый — 9,36 грн (+0,04).

Курс валют в банках

На портале Kurs сообщается, что валюта тоже значительно потеряла в цене на наличном рынке: доллар в среднем стоит 38,18 грн (-0,05). В покупке доллар составляет 37,60 гривны (-0,17), в продаже — 38,26 гривны (-0,11). Евро покупают за 41,18 гривны (-0,07), продают — 42,03 гривны (-0,20).

Свежий курс доллара в банках Украины.

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как свидетельствует информация сайта Minfin, в обменниках доллар и евро тоже подешевели. В покупке доллар стоит 38,15 грн (-0,18), в продаже — 38,30 грн (-0,15). Евровалюта составляет в покупке 41,55 грн (-0,05), в продаже — 41,75 грн (-0,10).

Напомним, украинский бизнес ожидает девальвацию национальной валюты в 2024 году. Некоторые руководители предприятий фактически единодушны по отношению к уровню курса доллара.

Также мы писали, что украинские банки на фоне роста спроса наращивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме этого, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует ввоз золота на 7-8 млн долларов.

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