Курс доллара на 20 января — НБУ, банки и обменники снизили цены на валюту

Валюта продолжает стремительно "лететь" вниз — сколько уже стоит
В Национальном банке Украины (НБУ) обновили курс доллара и евро на завтра, 20 января. Теперь валюта стоит еще дешевле, аналогичная ситуация в банках и обменниках.
Об этом сообщается на официальном портале Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
По данным Центробанка, на 20 января утвердили следующие курсы иностранных валют:
- доллар — 37,52 грн (-0,18);
- евро — 40,84 грн (-0,17);
- злотый — 9,36 грн (+0,04).
Курс валют в банках
На портале Kurs сообщается, что валюта тоже значительно потеряла в цене на наличном рынке: доллар в среднем стоит 38,18 грн (-0,05). В покупке доллар составляет 37,60 гривны (-0,17), в продаже — 38,26 гривны (-0,11). Евро покупают за 41,18 гривны (-0,07), продают — 42,03 гривны (-0,20).
Свежий курс доллара в банках Украины.
Курс валют в обменниках
Как свидетельствует информация сайта Minfin, в обменниках доллар и евро тоже подешевели. В покупке доллар стоит 38,15 грн (-0,18), в продаже — 38,30 грн (-0,15). Евровалюта составляет в покупке 41,55 грн (-0,05), в продаже — 41,75 грн (-0,10).
Напомним, украинский бизнес ожидает девальвацию национальной валюты в 2024 году. Некоторые руководители предприятий фактически единодушны по отношению к уровню курса доллара.
Также мы писали, что украинские банки на фоне роста спроса наращивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме этого, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует ввоз золота на 7-8 млн долларов.
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