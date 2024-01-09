Валюта має попит — банки завозять дедалі більше доларів

Попит на валюту зростає — банки нарощують обсяги ввезення доларів
Українські банки на тлі зростання попиту нарощують обсяги ввезення готівкової валюти. Крім цього, Національний банк України (НБУ) фіксує завезення золота на 7-8 млн доларів.
Про це свідчить статистика Нацбанку, пише Інтерфакс.
Скільки ввозять банки валюти
Нацбанк оприлюднив статистику за жовтень та листопад 2023 року, тоді, коли запровадив гнучкий курс долара. Обсяги ввезення готівкової валюти у жовтні становили відповідно до еквівалента 1,56 млрд доларів, у листопаді — 1,33 млрд доларів.
Водночас, у вересні ввезли 578 млн доларів, а в серпні — 435 млн доларів.
"Левова частка" ввезеної готівкової валюти — це долари та євро. Зокрема, у листопаді було 78,7% і 20,5% відповідно.
Ввезення доларів зросло значно істотніше — з 283-297 млн доларів (серпень-вересень) до 777-814 млн (жовтень-листопад), євро — з 147-172 млн до 269-212 млн відповідно.
За період повномасштабної війни найбільш значні обсяги поставок валюти було зафіксовано у січні-травні минулого року (понад 800 млн доларів). Частка доларів становила 96%, однак влітку значно знизилася, а частка євро зросла до понад 30%.
Також регулятор фіксує завезення:
- золота — на суму близько 7-8 млн доларів;
- фунта стерлінгів — понад 1 млн доларів;
- польських злотих — до 1 млн доларів.
Дії Нацбанку під час війни
З осені 2022 року Національний банк почав поступово знімати обмеження на готівковому ринку. Наприкінці серпня 2023-го вперше з початку війни дозволив фінустановам продавати безготівкову валюту громадянам без підтвердження підстав. Йдеться про онлайн-купівлю у мобільних застосунках.
У підсумку у грудні 2023-го суттєво зріс попит з боку українців на валюту. Населення продало банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,57 млрд доларів (в еквіваленті), а купило 2,596 млрд доларів.
Зокрема, певні послаблення та відмова від фіксованого офіційного курсу з 3 жовтня 2023 року, перехід до режиму контрольованої гнучкості — скоротили спред до 2% між валютними курсами як на готівковому, так і на безготівковому ринках.
Варто зауважити, що на 9 січня встановлений історичний максимум офіційного курсу долара — на рівні 38,19 грн.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що у Національному банку України (НБУ) розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.
Також ми писали про те, що в Україні зріс обсяг непрацюючих бізнес-кредитів у банківському секторі за час повномасштабного вторгнення. Частка підскочила до 44% на початок жовтня 2023 року, до 359 млрд гривень.
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