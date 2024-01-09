Валюта має попит — банки завозять дедалі більше доларів

Американська валюта. Фото: Unplush

Українські банки на тлі зростання попиту нарощують обсяги ввезення готівкової валюти. Крім цього, Національний банк України (НБУ) фіксує завезення золота на 7-8 млн доларів.

Про це свідчить статистика Нацбанку, пише Інтерфакс.

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Нацбанк оприлюднив статистику за жовтень та листопад 2023 року, тоді, коли запровадив гнучкий курс долара. Обсяги ввезення готівкової валюти у жовтні становили відповідно до еквівалента 1,56 млрд доларів, у листопаді — 1,33 млрд доларів.

Водночас, у вересні ввезли 578 млн доларів, а в серпні — 435 млн доларів.

"Левова частка" ввезеної готівкової валюти — це долари та євро. Зокрема, у листопаді було 78,7% і 20,5% відповідно.



Ввезення доларів зросло значно істотніше — з 283-297 млн доларів (серпень-вересень) до 777-814 млн (жовтень-листопад), євро — з 147-172 млн до 269-212 млн відповідно.



За період повномасштабної війни найбільш значні обсяги поставок валюти було зафіксовано у січні-травні минулого року (понад 800 млн доларів). Частка доларів становила 96%, однак влітку значно знизилася, а частка євро зросла до понад 30%.

Також регулятор фіксує завезення:

золота — на суму близько 7-8 млн доларів;

фунта стерлінгів — понад 1 млн доларів;

польських злотих — до 1 млн доларів.

Дії Нацбанку під час війни

З осені 2022 року Національний банк почав поступово знімати обмеження на готівковому ринку. Наприкінці серпня 2023-го вперше з початку війни дозволив фінустановам продавати безготівкову валюту громадянам без підтвердження підстав. Йдеться про онлайн-купівлю у мобільних застосунках.

У підсумку у грудні 2023-го суттєво зріс попит з боку українців на валюту. Населення продало банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,57 млрд доларів (в еквіваленті), а купило 2,596 млрд доларів.

Джерело: НБУ

Зокрема, певні послаблення та відмова від фіксованого офіційного курсу з 3 жовтня 2023 року, перехід до режиму контрольованої гнучкості — скоротили спред до 2% між валютними курсами як на готівковому, так і на безготівковому ринках.

Варто зауважити, що на 9 січня встановлений історичний максимум офіційного курсу долара — на рівні 38,19 грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Національному банку України (НБУ) розповіли про зміни у порядку здійснення банками аналізу та перевірки документів під час валютних фінансових операцій. Перелік підозрілих ознак розширили.

Також ми писали про те, що в Україні зріс обсяг непрацюючих бізнес-кредитів у банківському секторі за час повномасштабного вторгнення. Частка підскочила до 44% на початок жовтня 2023 року, до 359 млрд гривень.