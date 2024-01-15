Курс гривні в Україні — Нацбанк послабив підтримку нацвалюти

Будівля Нацбанку. Фото: NBU

Національний банк України (НБУ) менш активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні протягом минулого тижня. Обсяги продажів зменшились на 116 млн доларів.

Про це інформує пресцентр НБУ.

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Як свідчать дані регулятора, обсяг чистого продажу американської валюти минулого тижня скоротився до 673,3 млн доларів, тоді як попереднього тижня було 789,3 млн доларів.

На початку тижня (8-12 січня) придбання іноземної валюти клієнтами банків знижувалася з 266,4 млн доларів у понеділок до 222,6 млн доларів у середу.

Нацбанк у понеділок ослабив офіційний курс на 0,12 грн — до 38,1920 грн/дол., у вівторок — на 0,03 грн, а з середи почалась тенденція зі зміцнення курсу гривні: у четвер підвищив на 0,20 грн, у п'ятницю — на 0,16 грн, до 37,8386 грн/дол.

На українському готівковому ринку минулого тижня гривня зміцнилася майже на 0,40 грн, до 38,83 грн/дол.

Який зараз курс долара

За інформацією Нацбанку, на 15 січня офіційний курс встановлено на такому рівні:

долар — 37,83 грн (-0,16);

євро — 41,38 грн (-0,36).

Тривалий час долар перебував нижче позначки 37,00 грн, а 14 грудня 2023-го змінив тренд і відтоді дорожчав.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки на тлі зростання попиту нарощують обсяги ввезення готівкової валюти. Крім цього, Національний банк України (НБУ) фіксує завезення золота на 7-8 млн доларів.

Також ми писали, що в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.