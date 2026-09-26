Вакансії з високою зарплатою: чому українці відмовляються від роботи

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні роботодавці готові платити працівникам 50–80 тис. грн і більше, однак навіть такі вакансії можуть довго залишатися відкритими. Висока зарплата не завжди компенсує відсутність бронювання, незручний графік, складну логістику до роботи чи непрозорі умови виплат. Для працівника це означає, що дивитися лише на цифру в оголошенні недостатньо.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Finance.ua.

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Чому висока зарплата не гарантує працевлаштування

За словами експертки ринку праці Тетяни Пашкіної, восени 2026 року український ринок праці залишається дефіцитним. Найбільше працівників бракує у виробництві, аграрній сфері, будівництві, фармації та логістиці. Серед причин називають мобілізацію, міграцію та демографічні зміни.

Водночас роботодавець може підвищити зарплату, але цього недостатньо, якщо решта умов роботи для кандидата невигідна.

Однією з причин, через яку люди відмовляються від вакансії з високою оплатою, може бути відсутність бронювання. Для частини чоловіків призовного віку цей фактор здатен мати більше значення, ніж різниця у кілька тисяч гривень у зарплаті.

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Також важливе місце роботи. Наприклад, підприємство або склад може розташовуватися за містом, а роботодавець не організовує підвезення працівників. У такому разі частина зароблених грошей фактично може витрачатися на дорогу.

Які умови можуть зменшити привабливість вакансії

Ще один фактор — графік. Якщо працівникові пропонують 60 тис. грн, але доводиться працювати за незручним розкладом або без нормального балансу між роботою та особистим часом, кандидат може обрати іншу пропозицію з меншою зарплатою.

Експертка також звертає увагу на проблеми з виплатами. Йдеться про несвоєчасну або часткову виплату зарплати, а також премії, які заявлені у вакансії, але фактично працівник їх не отримує.

Для кандидата це принципова різниця. Якщо в оголошенні вказано 70 тис. грн, варто з'ясувати, чи це гарантований оклад, чи максимальна сума разом із бонусами.

Окремо можуть впливати побутові умови. За словами Пашкіної, серед причин відмови від роботи можуть бути відсутність опалення на складі, нормального місця для переодягання або навіть туалету в приміщенні.

Скільки пропонують на високооплачуваних вакансіях

На ринку праці є пропозиції із зарплатами у десятки тисяч гривень. Наприклад, на robota.ua вакансія водія міжнародних перевезень на автовоз передбачає 80–150 тис. грн залежно від кілометражу. В оголошенні також зазначені вимоги щодо досвіду та категорії СЕ, а для працівників передбачене бронювання.

Є й вакансії із зарплатою 50–70 тис. грн. Зокрема, рекрутинговий центр Сил безпілотних систем шукає аналітика-оператора командного пункту батальйону із таким діапазоном оплати. В оголошенні також вказані безкоштовне навчання, харчування та медичний супровід.

Окремо роботодавці пропонують такі суми програмістам. Наприклад, вакансія програміста у Силах безпілотних систем передбачає 50–70 тис. грн, а робота пов'язана з розробкою та підтримкою програмних продуктів.

Тобто сама цифра у вакансії ще не показує повну цінність пропозиції. Перед працевлаштуванням варто перевірити, яка частина зарплати гарантована, чи є бронювання, де розташоване робоче місце, який графік та які додаткові витрати матиме працівник.

Чому вакансії залишаються відкритими

Експертка зазначає, що проблема українського ринку праці полягає не лише у розмірі зарплат. Роботодавцям доводиться конкурувати за працівника комплексом умов, а не тільки сумою у вакансії.

Для людини, яка шукає роботу, це означає просте правило: 70 тис. грн у вакансії не обов'язково означають 70 тис. грн гарантованого доходу. Перед погодженням на роботу варто уточнити оклад, бонуси, графік, транспортні витрати, оформлення та всі умови, які можуть вплинути на фактичну суму, що залишиться у працівника.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у вересні зарплати водіїв в Україні зросли до 40 000 грн у середньому. Найбільше платять у Києві — близько 45 000 грн, а окремі вакансії передбачають до 120 000 грн. Водночас кількість пропозицій роботи для водіїв за рік скоротилася на 6%.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні 2026 року працівники не отримають додаткової індексації зарплат через недостатнє зростання інфляції. Розмір індексації для тих, кому вона належить, залишиться на рівні 139,8 грн. Мінімальна зарплата у жовтні також не зміниться та становитиме 8 647 грн.