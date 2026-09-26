Вакансии с высокой зарплатой: почему украинцы отказываются от работы

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине работодатели готовы платить сотрудникам 50–80 тыс. грн и больше, однако даже такие вакансии могут долго оставаться незаполненными. Высокая зарплата не всегда компенсирует отсутствие бронирования, неудобный график, сложную логистику поездки на работу или непрозрачные условия выплат. Для работника это означает, что ориентироваться только на цифру в объявлении недостаточно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Finance.ua.

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Почему высокая зарплата не гарантирует трудоустройства

По словам эксперта по рынку труда Татьяны Пашкиной, осенью 2026 года украинский рынок труда остается дефицитным. Больше всего не хватает работников в производстве, аграрной сфере, строительстве, фармации и логистике. Среди причин называют мобилизацию, миграцию и демографические изменения.

В то же время работодатель может повысить зарплату, но этого недостаточно, если остальные условия работы для кандидата невыгодны.

Одной из причин, по которой люди отказываются от вакансии с высокой зарплатой, может быть отсутствие бронирования. Для части мужчин призывного возраста этот фактор может иметь большее значение, чем разница в несколько тысяч гривен в зарплате.

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Также важно место работы. Например, предприятие или склад могут располагаться за городом, а работодатель не организует подвоз сотрудников. В таком случае часть заработанных денег фактически может уходить на дорогу.

Какие условия могут снизить привлекательность вакансии

Еще один фактор — график. Если работнику предлагают 60 тыс. грн, но приходится работать по неудобному графику или без нормального баланса между работой и личным временем, кандидат может выбрать другое предложение с меньшей зарплатой.

Эксперт также обращает внимание на проблемы с выплатами. Речь идет о несвоевременной или частичной выплате зарплаты, а также о премиях, которые указаны в вакансии, но фактически работник их не получает.

Для кандидата это принципиальная разница. Если в объявлении указано 70 тыс. грн, стоит выяснить, является ли это гарантированным окладом или максимальной суммой вместе с бонусами.

Отдельно могут влиять бытовые условия. По словам Пашкиной, среди причин отказа от работы могут быть отсутствие отопления на складе, нормального места для переодевания или даже туалета в помещении.

Сколько предлагают на высокооплачиваемых вакансиях

На рынке труда есть предложения с зарплатами в десятки тысяч гривен. Например, на robota.ua вакансия водителя международных перевозок на автовозе предусматривает 80–150 тыс. грн в зависимости от километража. В объявлении также указаны требования к опыту и категории СЕ, а для работников предусмотрено бронирование.

Есть и вакансии с зарплатой 50–70 тыс. грн. В частности, рекрутинговый центр Сил беспилотных систем ищет аналитика-оператора командного пункта батальона с таким диапазоном оплаты. В объявлении также указаны бесплатное обучение, питание и медицинское сопровождение.

Отдельно работодатели предлагают такие суммы программистам. Например, вакансия программиста в Силах беспилотных систем предусматривает 50–70 тыс. грн, а работа связана с разработкой и поддержкой программных продуктов.

То есть сама цифра в вакансии еще не отражает полную ценность предложения. Перед устройством на работу стоит проверить, какая часть зарплаты гарантирована, есть ли резервирование, где расположено рабочее место, какой график и какие дополнительные расходы будут у работника.

Почему вакансии остаются открытыми

Эксперт отмечает, что проблема украинского рынка труда заключается не только в размере зарплат. Работодателям приходится конкурировать за работника комплексом условий, а не только суммой, указанной в вакансии.

Для человека, ищущего работу, это означает простое правило: 70 тыс. грн в объявлении о вакансии не обязательно означают 70 тыс. грн гарантированного дохода. Перед тем как согласиться на работу, стоит уточнить оклад, бонусы, график, транспортные расходы, оформление и все условия, которые могут повлиять на фактическую сумму, которая останется у работника.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре зарплаты водителей в Украине выросли в среднем до 40 000 грн. Больше всего платят в Киеве — около 45 000 грн, а отдельные вакансии предусматривают до 120 000 грн. В то же время количество предложений работы для водителей за год сократилось на 6%.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре 2026 года работники не получат дополнительной индексации зарплат из-за недостаточного роста инфляции. Размер индексации для тех, кому она полагается, останется на уровне 139,8 грн. Минимальная зарплата в октябре также не изменится и составит 8 647 грн.