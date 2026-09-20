Вакансії із зарплатою 45–80 тис. грн без вищої освіти в Україні

Гроші в конверті. Фото: Новини.LIVE

В Україні є вакансії із зарплатою від 45 до 80 тис. грн, для яких роботодавці не вказують диплом університету серед обов’язкових вимог. Найчастіше йдеться про водіїв, зварювальників, будівельників, монтажників та працівників виробництва. Частина компаній готова навчати кандидатів без відповідного досвіду.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на актуальні вакансії на robota.ua.

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Водій вантажного авто — до 80 тис. грн

У Києві компанія Car Logistik шукає водія вантажного автомобіля категорії С із зарплатою 45–80 тис. грн на місяць. Йдеться про роботу на автомобілях вантажопідйомністю 5–8 тонн із доставкою напоїв Києвом та областю. Роботодавець також зазначає можливість працевлаштування кандидатів з інших міст із переселенням та наданням житла.

Тут ключовою умовою є саме наявність відповідної категорії водійських прав, а не університетського диплома. Тобто потенційний дохід становить від 45 тис. грн на місяць, а за верхньою межею вакансії — до 80 тис. грн.

Монтажник конструкцій — до 80 тис. грн

У Києві шукають монтажника-складальника алюмінієвих та металопластикових конструкцій. Зарплата вказана на рівні 50–80 тис. грн, причому роботодавець пропонує безкоштовне навчання. Працівнику доведеться працювати з вікнами, дверима, перегородками та фасадами.

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Ця вакансія особливо цікава тим, що компанія готова навчати кандидата без необхідних навичок. Оплата залежить від виконаної роботи, тому верхня межа у 80 тис. грн не є гарантованою фіксованою зарплатою.

Зварювальник — 50–80 тис. грн

У Броварах Київської області є вакансія зварювальника із зарплатою 50–80 тис. грн. Роботодавець шукає працівника для виготовлення каркасно-тентових конструкцій та вказує серед основних вимог фізичну форму, відповідальність і вміння працювати в команді.

Ще одна актуальна пропозиція у Софіївській Борщагівці передбачає 50–80 тис. грн залежно від досвіду та швидкості виконання роботи. Там потрібні навички зварювання металевих конструкцій і роботи з апаратами MIG/MAG, а компанія також пропонує компенсацію навчання.

Отже, для такого заробітку важливішими за університетський диплом є практичні навички та досвід роботи.

Муляр або фасадник — до 80 тис. грн

У Львові будівельна компанія пропонує мулярам та фасадникам 60–80 тис. грн залежно від виробітку. Працівники можуть виконувати фасадні роботи, утеплення та кладку стін із різних будівельних матеріалів. У вакансії вказаний досвід роботи від одного року, а житло надається безкоштовно.

Таким чином, за умови виконання необхідного обсягу робіт потенційний заробіток може становити до 80 тис. грн на місяць. Водночас це не фіксована ставка, оскільки оплата залежить від виробітку.

Оператор верстата з ЧПК — до 70 тис. грн

У Києві оператору фрезерного верстата з ЧПК пропонують 45–70 тис. грн. Особливість вакансії в тому, що компанія готова навчати працівника безпосередньо на виробництві: досвідчені наставники допомагають опанувати роботу, а навчання є оплачуваним із першого дня.

Для кандидата це означає можливість почати з виробничої роботи без обов’язкового університетського диплома та поступово перейти до складніших операцій. Верхня межа зарплати у вакансії становить 70 тис. грн.

Машиніст фронтального навантажувача — до 70 тис. грн

У Києві роботодавець пропонує машиністу фронтального навантажувача 45–70 тис. грн. Оплата складається з погодинної ставки та додаткової виплати, а робочий день може тривати 8–11 годин. У вакансії серед основних вимог зазначений досвід роботи на фронтальному навантажувачі.

Тобто для цієї роботи головним критерієм є практичний досвід керування спецтехнікою, а не диплом про вищу освіту. За верхньою межею пропозиції дохід може сягати 70 тис. грн на місяць.

Скільки можна заробити без університетського диплома

Свіжі вакансії показують, що зарплата 45–80 тис. грн доступна не лише фахівцям із вищою освітою. Водночас у більшості таких пропозицій є інші вимоги: водійські права певної категорії, досвід роботи, фізична витривалість, професійні навички або готовність працювати за виробітком.

Найвища межа — 80 тис. грн — зараз зустрічається у вакансіях водіїв, зварювальників, монтажників та будівельників. Для частини виробничих спеціальностей роботодавці навіть пропонують навчання, тому відсутність диплома сама по собі не закриває шлях до зарплати від 45 тис. грн.

Водночас зазначена у вакансії максимальна сума не означає гарантований щомісячний дохід. Якщо оплата залежить від виробітку, кількості рейсів, досвіду або виконаних замовлень, фактична зарплата конкретного працівника може бути нижчою.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де українцям пропонують зарплати від 100 тис. грн та які фахівці зараз мають високі доходи. Серед таких вакансій є пропозиції у виробництві, будівництві, інженерії, продажах та інших сферах. Водночас розмір виплат може залежати від досвіду, обсягу виконаної роботи та системи преміювання.

Також Новини.LIVE повідомляли, як перетворити на додатковий заробіток навички, які людина вже має. Робота з текстами, таблицями, соціальними мережами, мовами, дизайном або ручною працею може приносити кілька тисяч гривень на місяць. Сума додаткового доходу залежить від кількості замовлень, складності завдань та часу, який людина готова на них витрачати.