Вакансии с зарплатой 45–80 тыс. грн без высшего образования в Украине

Деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE

В Украине есть вакансии с зарплатой от 45 до 80 тыс. грн, для которых работодатели не указывают диплом вуза в числе обязательных требований. Чаще всего речь идет о водителях, сварщиках, строителях, монтажниках и работниках производства. Часть компаний готова обучать кандидатов без соответствующего опыта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на актуальные вакансии на сайте robota.ua.

Реклама

Водитель грузовика — до 80 тыс. грн

В Киеве компания Car Logistik ищет водителя грузового автомобиля категории С с зарплатой 45–80 тыс. грн в месяц. Речь идет о работе на автомобилях грузоподъемностью 5–8 тонн с доставкой напитков по Киеву и области. Работодатель также отмечает возможность трудоустройства кандидатов из других городов с переездом и предоставлением жилья.

Здесь ключевым условием является именно наличие соответствующей категории водительских прав, а не университетского диплома. То есть потенциальный доход составляет от 45 тыс. грн в месяц, а по верхней границе вакансии — до 80 тыс. грн.

Монтажник конструкций — до 80 тыс. грн

В Киеве ищут монтажника-сборщика алюминиевых и металлопластиковых конструкций. Зарплата указана на уровне 50–80 тыс. грн, причем работодатель предлагает бесплатное обучение. Работнику предстоит работать с окнами, дверями, перегородками и фасадами.

Читайте также:

Эта вакансия особенно интересна тем, что компания готова обучить кандидата, не обладающего необходимыми навыками. Оплата зависит от выполненной работы, поэтому верхний предел в 80 тыс. грн не является гарантированной фиксированной зарплатой.

Сварщик — 50–80 тыс. грн

В Броварах Киевской области есть вакансия сварщика с зарплатой 50–80 тыс. грн. Работодатель ищет сотрудника для изготовления каркасно-тентовых конструкций и указывает среди основных требований физическую форму, ответственность и умение работать в команде.

Еще одно актуальное предложение в Софиевской Борщаговке предусматривает 50–80 тыс. грн в зависимости от опыта и скорости выполнения работы. Там требуются навыки сварки металлических конструкций и работы с аппаратами MIG/MAG, а компания также предлагает компенсацию обучения.

Итак, для такого заработка важнее университетского диплома являются практические навыки и опыт работы.

Каменщик или фасадчик — до 80 тыс. грн

Во Львове строительная компания предлагает каменщикам и фасадникам 60–80 тыс. грн в зависимости от выработки. Работники могут выполнять фасадные работы, утепление и кладку стен из различных строительных материалов. В вакансии указан опыт работы от одного года, а жилье предоставляется бесплатно.

Таким образом, при выполнении необходимого объема работ потенциальный заработок может составить до 80 тыс. грн в месяц. В то же время это не фиксированная ставка, поскольку оплата зависит от производительности.

Оператор станка с ЧПУ — до 70 тыс. грн

В Киеве оператору фрезерного станка с ЧПУ предлагают 45–70 тыс. грн. Особенность вакансии в том, что компания готова обучать сотрудника непосредственно на производстве: опытные наставники помогают освоить работу, а обучение оплачивается с первого дня.

Для кандидата это означает возможность начать с производственной работы без обязательного университетского диплома и постепенно перейти к более сложным операциям. Верхний предел зарплаты по этой вакансии составляет 70 тыс. грн.

Машинист фронтального погрузчика — до 70 тыс. грн

В Киеве работодатель предлагает машинисту фронтального погрузчика 45–70 тыс. грн. Оплата состоит из почасовой ставки и дополнительной выплаты, а рабочий день может длиться 8–11 часов. В вакансии среди основных требований указан опыт работы на фронтальном погрузчике.

То есть для этой работы главным критерием является практический опыт управления спецтехникой, а не диплом о высшем образовании. При максимальном уровне заработной платы доход может достигать 70 тыс. грн в месяц.

Сколько можно заработать без университетского диплома

Свежие вакансии показывают, что зарплата в 45–80 тыс. грн доступна не только специалистам с высшим образованием. В то же время в большинстве таких предложений есть и другие требования: водительские права определенной категории, опыт работы, физическая выносливость, профессиональные навыки или готовность работать по выработке.

Самый высокий порог — 80 тыс. грн — сейчас встречается в вакансиях водителей, сварщиков, монтажников и строителей. Для части производственных специальностей работодатели даже предлагают обучение, поэтому отсутствие диплома само по себе не закрывает путь к зарплате от 45 тыс. грн.

В то же время указанная в вакансии максимальная сумма не означает гарантированный ежемесячный доход. Если оплата зависит от выработки, количества рейсов, опыта или выполненных заказов, фактическая зарплата конкретного работника может быть ниже.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где украинцам предлагают зарплаты от 100 тыс. грн и какие специалисты сейчас имеют высокие доходы. Среди таких вакансий есть предложения в производстве, строительстве, инженерии, продажах и других сферах. В то же время размер выплат может зависеть от опыта, объема выполненной работы и системы премирования.

Также Новини.LIVE сообщали, как превратить в дополнительный заработок навыки, которыми человек уже обладает. Работа с текстами, таблицами, социальными сетями, языками, дизайном или ручным трудом может приносить несколько тысяч гривен в месяц. Сумма дополнительного дохода зависит от количества заказов, сложности задач и времени, которое человек готов на них тратить.