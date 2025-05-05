ПриватБанк і шахраї — як клієнтка втратила зі своєї картки понад 200 тис. гривень

Жінка тримає смартфон в руках. Фото: Unsplash

Шахраям вдалося відібрати в українки понад 200 тис. гривень, які їй виплатити на рахунок ПриватБанку після банкрутства фінансової установи, в якій вона зберігала свої кошти. При цьому жінка сама надала аферистам доступ до свого карткового рахунку.

Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду у Києві.

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Що відомо

Прикра ситуація сталася з українкою влітку 2022 року. Так, 26 липня їй зарахували на картку ПриватБанку відшкодування її вкладу в збанкрутілому банку. Того ж дня їй зателефонували нібито представник Привату, який переконав її у тому, що з її рахунку невідомі намагаються списати кошти.

Щоби вберегти свої заощадження, жінці порадили встановити застосунок TeamViewer — пакет програмного забезпечення для віддаленого контролю комп'ютерів, смартфонів, обміну файлами між керуючим та керованим пристроями. Таким чином зловмисник отримав повний доступ до її пристрою, самостійно здійснив та підтвердив всі операції у Приват24 з її телефону.

Загалом шахраю вдалося здійснити 8 транзакцій на трьох різних отримувачів. Загальна сума всіх переказів становила 207,7 тис. гривень.

Коли жінка зрозуміла, що натрапила на шахраїв, то відкрила додаток Приват24 на своєму комп'ютері та попередила службу підтримки банку про несанкціоноване списання грошей зі свого рахунку. Вона вимагала заблокувати картку, але майже 30 хвилин не отримувала відповіді від банку.

Що було далі

Повернути втрачені гроші ошукана громадянка вирішила через суд. Але у Солом'янському районному суді Києва вирішили не задовольняти позов жінки.

"Враховуючи, що операції з переказу спірних коштів були здійснені третіми особи у зв'язку з наданням їм відповідного доступу саме з вини позивачки, підстав для покладення на відповідача обов'язку з відшкодування списаних з її рахунку коштів немає", — йдеться в рішенні установи.

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