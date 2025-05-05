ПриватБанк и мошенники - как клиентка потеряла со своей карты более 200 тыс. гривен

Женщина держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

Мошенникам удалось отобрать у украинки более 200 тыс. гривен, которые ей выплатить на счет ПриватБанка после банкротства финансового учреждения, в котором она хранила свои средства. При этом женщина сама предоставила аферистам доступ к своему карточному счету.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда в Киеве.

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Что известно

Досадная ситуация произошла с украинкой летом 2022 года. Так, 26 июля ей зачислили на карту ПриватБанка возмещение ее вклада в обанкротившемся банке. В тот же день ей позвонили якобы представитель Привата, который убедил ее в том, что с ее счета неизвестные пытаются списать средства.

Чтобы уберечь свои сбережения, женщине посоветовали установить приложение TeamViewer - пакет программного обеспечения для удаленного контроля компьютеров, смартфонов, обмена файлами между управляющим и управляемым устройствами. Таким образом злоумышленник получил полный доступ к ее устройству, самостоятельно осуществил и подтвердил все операции в Приват24 с ее телефона.

В общем мошеннику удалось осуществить 8 транзакций на трех разных получателей. Общая сумма всех переводов составила 207,7 тыс. гривен.

Когда женщина поняла, что попала на мошенников, то открыла приложение Приват24 на своем компьютере и предупредила службу поддержки банка о несанкционированном списании денег со своего счета. Она требовала заблокировать карту, но почти 30 минут не получала ответа от банка.

Что было дальше

Вернуть потерянные деньги обманутая гражданка решила через суд. Но в Соломенском районном суде Киева решили не удовлетворять иск женщины.

"Учитывая, что операции по переводу спорных средств были осуществлены третьими лица в связи с предоставлением им соответствующего доступа именно по вине истицы, оснований для возложения на ответчика обязанности по возмещению списанных с ее счета средств нет", — говорится в решении суда.

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