Тарифи в ПриватБанку — за що почнуть стягувати майже 100 грн

Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 2026 року клієнтам держфінустанови "ПриватБанк" доведеться платити за одну з послуг щодо карток, яка нині є безкоштовною. Йдеться про додаткову суму у майже 100 грн.

Така інформація міститься на офіційному сайті державного банку.

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Як повідомляється на банківському порталі у розділі про платіжні картки, з 1 січня 2026 року буде встановлена фіксована плата у 80 грн разом з ПДВ за послугу з доставки перевипущених карток по країні.

Також встановлять диференційовану ціну за сервіс з міжнародної доставки карток клієнтам. Розмір комісії за відповідну послугу для кожної країни буде свій.

До кінця поточного року клієнти ПриватБанку можуть замовляти таку послугу на безоплатній основі. Нині банк пропонує шість карток усіх типів.

Тарифи за картки. Джерело: ПриватБанк

Як здійснити замовлення доставки картки

Послуга з безкоштовної доставки карток діє по всій Україні, окрім окупованих районів та Криму) та у 48 країнах.

Замовити доставку клієнти зможуть у такому разі:

під час перевипуску чинної банківської картки;

під час відкриття цифрової картки у мобільному застосунку "Приват24".

Саме замовлення нових карток чи перевипуск старих доступне лише у кілька кліків у "Приват24". Для цього потрібно:

зайти в меню "Усі картки";

вибрати потрібну для перевипуску карту;

зайти в її налаштування;

натиснути пункт "Замовити картку";

обрати замовлення доставки.

Термін доставки в містах України — наступного дня у поштові відділення, за межами країни кур'єром "Нової пошти" — від одного до двох тижнів, "Укрпоштою" — від одного тижня до одного місяця.

Нагадаємо, українці можуть розраховуватися перед постачальниками через держфінустанову "ПриватБанк". Відомо, який спосіб оплати найбюджетніший цього року.

Раніше ми повідомляли про труднощі, з якими зіткнулися клієнти ПриватБанку, намагаючись оформити іпотеку за програмою "єОселя". Деяким громадянам по шість місяців не дають згоди на кредит.