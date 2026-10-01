Укрпошта визначила тарифи до кінця 2026 року: чи зміниться вартість доставки

Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

До кінця 2026 року тарифи на доставку Укрпошта не переглядатиме. Рішення діятиме лише кілька місяців, але припадає на період осінніх розпродажів, Чорної п’ятниці та підготовки до зимових свят. Для клієнтів це означає, що до кінця року вартість доставки не має зрости через чергову зміну тарифів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

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Укрпошта не підвищуватиме тарифи до кінця року

Укрпошта вирішила не змінювати тарифи на доставку до завершення 2026 року. Тобто протягом найближчих місяців клієнтам не варто очікувати нового перегляду вартості поштових послуг.

Рішення ухвалили напередодні четвертого кварталу. Саме на цей період припадає активний сезон для онлайн-торгівлі: магазини проводять розпродажі, покупці оформлюють більше замовлень, а ближче до зими зростає кількість відправлень подарунків.

В Укрпошті зазначили, що незмінні тарифи мають допомогти підприємцям та клієнтам планувати витрати в період сезонного зростання попиту.

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Що буде з цінами на посилки

До кінця року Укрпошта не планує чергового підвищення тарифів. Водночас це не означає, що нинішні ціни зафіксовані на тривалий період — рішення стосується саме кінця 2026 року.

Вартість відправлення залежить від його параметрів, зокрема розміру, ваги, напрямку та обраного виду доставки. Тому перед відправленням конкретної посилки клієнтам варто перевіряти актуальний тариф.

Для українців найбільш помітним наслідком рішення стане передбачуваність витрат. Якщо людина регулярно отримує покупки поштою або відправляє посилки рідним, до кінця року їй не доведеться закладати додаткові кошти на можливе чергове підвищення тарифів.

Чому це важливо перед святами

Найактивніший період для поштових операторів традиційно припадає на кінець року. Українці купують подарунки, замовляють товари в інтернет-магазинах і надсилають посилки родичам в інші міста.

Тому рішення Укрпошти актуальне для тих, хто планує багато відправлень у жовтні-грудні. Вартість доставки можна враховувати під час планування покупок без побоювань, що послуга подорожчає через новий перегляд тарифів до кінця року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Укрпошта запустила безкоштовну доставку для покупок на Kasta. Акція поширюється на мільйони товарів і дозволяє не платити за доставку за умови вибору відповідного способу отримання. Пропозиція діє до 1 листопада 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що Укрпошта змінила порядок обслуговування клієнтів у міських відділеннях. Для відправлення та отримання посилок запровадили пріоритетне обслуговування через "Експрес-вікна", що має скоротити час очікування. Новий порядок уже діє у понад 90% відділень із кількома операційними вікнами.