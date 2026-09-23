Укрпошта оголосила про зміни у роботі відділень: як прийматимуть та видаватимуть посилки

Укрпошта. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам Укрпошти у міських відділеннях тепер не доведеться стояти у загальній черзі, якщо вони прийшли відправити або забрати посилку. Для таких операцій запровадили пріоритетне обслуговування через "Експрес-вікна". Новий порядок уже діє у понад 90% відділень із кількома операційними вікнами та має скоротити час очікування клієнтів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на повідомлення генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського у Telegram.

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Посилки прийматимуть поза чергою

В Укрпошті пояснили, що першим пріоритетом у міських відділеннях стане приймання посилок. Тобто клієнти, які прийшли саме відправити посилку, зможуть скористатися спеціальним вікном без очікування у загальній черзі.

Другим пріоритетом буде видача посилок. Їх також обслуговуватимуть поза чергою.

У компанії зазначили, що відповідні інструкції вже отримали понад 90% міських відділень, де працює більше одного операційного вікна. Йдеться про роботу "Експрес-вікон".

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Чому Укрпошта змінила порядок

Причина нововведення — повітряні тривоги, через які робочий час відділень може скорочуватися. Якщо посилку не встигнути прийняти до оголошення тривоги, її відправлення може перенестися на наступний день.

В Укрпошті навели приклад із доставкою з Києва до Одеси. Щоб посилка прибула до Одеси наступного дня, її потрібно вчасно прийняти, відсортувати та завантажити в автомобіль. На кожному етапі може виникнути затримка через повітряну тривогу.

Тому компанія прагне якомога швидше приймати відправлення. Якщо посилку встигли оформити до початку тривоги, вона може продовжити свій шлях навіть у той час, коли саме відділення вже не працює з клієнтами.

Водночас офіційні нормативні строки доставки залежать від виду відправлення та конкретного маршруту. Наприклад, Укрпошта зазначає, що для частини пріоритетних відправлень граничний час приймання впливає на те, чи вважатиметься відправлення прийнятим цього робочого дня.

Видача посилок теж буде пріоритетною

Другим пріоритетом стане видача вже доставлених посилок. В Укрпошті пояснюють це не лише бажанням скоротити час очікування клієнтів.

Компанія також прагне, щоб відправлення якомога менше часу перебували у відділеннях, особливо в умовах воєнних ризиків. За словами Укрпошти, навіть якщо в разі втрати посилки під час обстрілу її вартість компенсують, гроші не завжди можуть замінити отримувачу важливу або особисту річ.

Таким чином, новий порядок має допомогти швидше як відправляти посилки, так і забирати їх із відділень.

Чи зміниться порядок під час повітряної тривоги

В Укрпошті наголосили, що правила роботи під час "жовтої" та "червоної" повітряної тривоги наразі не змінюються.

Тобто новий пріоритет стосується саме черговості обслуговування клієнтів, а не правил безпеки під час тривоги.

Раніше Укрпошта вже пояснювала правила роботи відділень під час "жовтих" тривог, зокрема щодо отримання посилок, пенсій та інших послуг.

Що буде далі

Наступним кроком Укрпошта планує запускати станції самообслуговування та збільшувати кількість поштоматів. Це має дозволити частину операцій проводити без участі працівника операційного вікна.

Окремо компанія готує пропозиції щодо врахування специфіки роботи поштового оператора в зимовий період.

Для клієнтів головна зміна вже зараз проста: якщо у міському відділенні є кілька операційних вікон, відправлення та отримання посилок матимуть пріоритет над іншими операціями.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на чеках Укрпошти почали друкувати більше персональних даних клієнтів. Йдеться, зокрема, про ПІБ, податковий номер, а під час оплати карткою — повний номер банківської картки. У компанії радять не залишати такі квитанції без нагляду та утилізувати їх удома.

Також Новини.LIVE писали, як клієнти Ощадбанку могли отримати знижку 20% на послуги Укрпошти. Акція поширювалася на відправлення посилок Україною, а для отримання знижки потрібно було назвати промокод і розрахуватися карткою Ощадбанку. Програма діяла до 31 липня 2026 року.