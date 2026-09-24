Укрпошта запустила безкоштовну доставку: на яких покупках можна зекономити

Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть заощадити на доставці покупок з Kasta. Укрпошта та онлайн-магазин запустили спільну пропозицію, за якою доставка товарів поштовим оператором коштуватиме 0 грн. Акція поширюється на мільйони товарів і діятиме до 1 листопада 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Укрпошту.

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Скільки можна заощадити на доставці

Відтепер покупці товарів на Kasta можуть отримувати замовлення через Укрпошту безкоштовно. Пропозиція поширюється більш ніж на 10 млн товарів, серед яких одяг, взуття, косметика, електроніка та товари для дому.

Тобто під час оформлення замовлення покупцеві не потрібно окремо оплачувати доставку Укрпоштою — її вартість за умовами акції становить 0 грн.

Замовлення можна отримати у відділеннях Укрпошти по всій Україні. Надалі компанії планують додати можливість отримання посилок через поштомати та інші точки видачі.

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Як отримати безкоштовну доставку

Щоб скористатися пропозицією, потрібно обрати товар на Kasta, перейти до оформлення замовлення та серед доступних способів доставки вибрати Укрпошту.

Важливо, що акція поширюється лише на товари, для яких доступна доставка Укрпоштою. Якщо для конкретного товару такого способу доставки немає, скористатися безкоштовною доставкою не вийде.

Пропозиція діятиме до 1 листопада 2026 року. Таким чином, під час замовлення товарів на Kasta до цієї дати можна не додавати до вартості покупки плату за доставку, якщо обраний товар підтримує відповідний спосіб отримання.

Чому це важливо для гаманця

Для покупця це означає просту економію: кінцева сума замовлення буде меншою на ту суму, яку за звичайних умов довелося б заплатити за доставку.

Особливо це може бути помітно під час недорогих покупок, коли доставка становить відчутну частину всієї суми замовлення. Наприклад, якщо товар коштує 500 грн, а доставка за звичайних умов додає ще кілька десятків гривень, за акцією покупець залишає ці гроші у своєму бюджеті.

При цьому отримати замовлення можна у відділеннях Укрпошти по всій країні. За даними компанії, на багатьох напрямках посилки можуть прибувати вже наступного дня.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Укрпошта змінила порядок роботи відділень. Тепер у міських відділеннях клієнти можуть скористатися "Експрес-вікнами", якщо потрібно швидко відправити або забрати посилку. Такий порядок уже діє у понад 90% відділень із кількома операційними вікнами.

Також Новини.LIVE писали, що Укрпошта передає дані про післяплату, через що регулярні продавці можуть потрапити в поле уваги податкової. Водночас разовий продаж власної речі не означає автоматичного нарахування податку. Для тих, хто регулярно продає товари через післяплату, важливо зберігати підтвердження походження коштів і характеру продажів.