Укрпошта 2.0 додала нові функції: що можна зробити з посилкою

Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Українцям розширили можливості керування посилками через застосунок Укрпошта 2.0. Користувачі можуть не лише оформлювати відправлення, а й оплачувати посилки та післяплату безпосередньо зі смартфона. Крім того, через застосунок доступні переадресація, зміна даних отримувача та продовження терміну зберігання.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

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Що можна зробити в застосунку Укрпошта 2.0

Мобільний застосунок Укрпошта 2.0 поступово об'єднує основні операції з поштовими відправленнями. На офіційній сторінці компанії зазначено, що користувачі можуть керувати посилкою без візиту до відділення.

Зокрема, у застосунку доступні:

оформлення посилки;

оформлення листа;

переадресація відправлення;

зміна даних отримувача;

оформлення доручення іншій особі на отримання посилки або листа, якщо це дозволено для конкретного відправлення;

оплата посилки;

оплата післяплати;

сплата митних платежів за міжнародні відправлення;

продовження терміну зберігання посилки.

Окремо в Укрпошті зазначають, що через застосунок можна змінити суму грошового переказу післяплати, якщо вона була вказана неправильно. Водночас додати післяплату до відправлення, де її спочатку не було, неможливо.

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Як працює переадресація

Якщо посилку потрібно отримати в іншому місці, її можна переадресувати на інше відділення, поштомат або замовити кур'єрську доставку.

За інформацією Укрпошти, стандартна переадресація через застосунок є безкоштовною. Скористатися нею можна один раз до моменту вручення відправлення.

Також користувачі можуть змінювати контактні дані отримувача — зокрема ім'я, прізвище та номер телефону. Така зміна в уже оформленому відправленні не потребує додаткової оплати.

Скільки зберігається посилка

Якщо забрати відправлення одразу не виходить, у застосунку можна продовжити термін його зберігання.

Безкоштовний термін становить:

у місті — 7 днів;

у селі — 14 днів.

Після цього строк можна продовжити за плату. Для внутрішніх відправлень максимальний термін зберігання може становити до 28 днів, а для міжнародних — до 60 днів.

Таким чином, частину операцій, для яких раніше потрібно було звертатися до працівника відділення, можна виконати самостійно зі смартфона. Це стосується не лише відстеження посилки, а й платежів та зміни параметрів доставки.

Що зміниться у жовтні

Упродовж жовтня Укрпошта також заявила про безкоштовну переадресацію відправлень. При цьому змінити адресу доставки можна не лише під час руху посилки до відділення, а й після її прибуття.

Для користувачів це означає можливість змінити місце отримання, якщо плани змінилися або забрати посилку у початковому відділенні стало незручно.

Водночас на офіційній сторінці Укрпошти зараз зазначено загальне правило: переадресація через застосунок є безкоштовною та доступна один раз до моменту вручення. Тому для конкретного відправлення варто перевіряти доступну опцію безпосередньо в застосунку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрпошта оновила тарифи на доставку посилок. Частина відправлень стала дешевшою, зокрема для клієнтів у сільській місцевості. Водночас для окремих послуг тарифи зросли, тому кінцева вартість доставки залежить від обраного способу отримання.

Також Новини.LIVE писали, що Укрпошта спростила продажі українців за кордон. Компанія запустила важливі зміни для продавців, які надсилають товари міжнародним покупцям. Нові можливості мають зробити оформлення та відправлення таких посилок простішим.