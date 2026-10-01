Укрпошта определила тарифы до конца 2026 года: изменится ли стоимость доставки

Отделение Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

До конца 2026 года Укрпошта не будет пересматривать тарифы на доставку. Решение будет действовать всего несколько месяцев, но приурочено к периоду осенних распродаж, "Черной пятницы" и подготовки к зимним праздникам. Для клиентов это означает, что до конца года стоимость доставки не должна вырасти из-за очередного изменения тарифов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на генерального директора Укрпошти Игоря Смилянского.

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Укрпошта не будет повышать тарифы до конца года

Укрпочта решила не менять тарифы на доставку до конца 2026 года. То есть в течение ближайших месяцев клиентам не стоит ожидать нового пересмотра стоимости почтовых услуг.

Решение было принято накануне четвертого квартала. Именно на этот период приходится активный сезон для онлайн-торговли: магазины проводят распродажи, покупатели оформляют больше заказов, а ближе к зиме растет количество отправлений подарков.

В Укрпоште отметили, что неизменные тарифы должны помочь предпринимателям и клиентам планировать расходы в период сезонного роста спроса.

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Что будет с ценами на посылки

До конца года Укрпошта не планирует очередного повышения тарифов. В то же время это не означает, что нынешние цены зафиксированы на длительный период — решение касается именно конца 2026 года.

Стоимость отправления зависит от его параметров, в частности размера, веса, направления и выбранного вида доставки. Поэтому перед отправкой конкретной посылки клиентам следует проверять актуальный тариф.

Для украинцев наиболее заметным следствием этого решения станет предсказуемость расходов. Если человек регулярно получает покупки по почте или отправляет посылки родным, до конца года ему не придется закладывать дополнительные средства на возможное очередное повышение тарифов.

Почему это важно перед праздниками

Самый активный период для почтовых операторов традиционно приходится на конец года. Украинцы покупают подарки, заказывают товары в интернет-магазинах и отправляют посылки родственникам в другие города.

Поэтому решение Укрпошти актуально для тех, кто планирует много отправлений в октябре–декабре. Стоимость доставки можно учитывать при планировании покупок, не опасаясь, что услуга подорожает из-за нового пересмотра тарифов до конца года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрпошта запустила бесплатную доставку для покупок на Kasta. Акция распространяется на миллионы товаров и позволяет не платить за доставку при условии выбора соответствующего способа получения. Предложение действует до 1 ноября 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, что Укрпошта изменила порядок обслуживания клиентов в городских отделениях. Для отправки и получения посылок ввели приоритетное обслуживание через "Экспресс-окна", что должно сократить время ожидания. Новый порядок уже действует в более чем 90% отделений с несколькими операционными окнами.