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В украинских городах выросли некоторые тарифы — что и где стоит на 40% дороже

10 октября 2024 14:23
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы в Украине растут - на какую услугу повысили цену на 40%
Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

В октябре 2024 года в Украине не повышали тарифы, в частности, в дальнейшем действует мораторий на повышение цен на газ, отопление и горячее водоснабжение, осталась прежней стоимость электроэнергии. Однако в некоторых городах пересматривают цены на другие коммунальные услуги.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

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Как отмечают журналисты, в Чернигове повысили тариф на обслуживание многоквартирных домов. С 4 ноября эта услуга обойдется на 38% дороже.

Как пояснил начальник КП "Новозаводское" Александр Антонов, тариф изменится из-за увеличения стоимости электрической энергии, роста минимальной заработной платы в 2024 году.

"Не мы влияем на эти обстоятельства. Это увеличение стоимости электроэнергии, увеличение минимальной заработной платы согласно законодательству. И все материалы, которые мы используем в нашей деятельности, увеличились в несколько раз. И это влияет на нашу работу", — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что граждан уже поставили перед фактом повышения стоимости услуги. Уведомления сделали коммунальные предприятия "Новозаводское", "Деснянское", "ЖЭК-13" и "ЖЭК-10".

Как изменились тарифы в 2024 году

По информации Госслужбы статистики, за год (с августа 2023 года по август 2024-го) тарифы на коммунальные услуги повысились на 18,5%. Больше всего — за счет роста цены на электроэнергию, которая подорожала на 63,6%.

Также за год в среднем подорожали:

  • на 9% — услуги по управлению многоквартирными домами;
  • на 5,4% — уборка бытовых отходов;
  • на 3,8% — содержание и ремонт жилья.

В то же время, коммунальные тарифы на часть услуг остались на прежнем уровне. Речь идет о:

  • распределении природного газа;
  • производстве и транспортировке, снабжении тепловой энергией;
  • услуге предоставления горячей воды.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут получать ежемесячно по 450 грн. компенсации на покрытие расходов услуг ЖКХ. Деньги предоставляют тем, кто бесплатно временно разместит переселенцев в своем доме.

Также мы писали, что на отопительный период расчет жилищной субсидии проведут автоматически для всех, кто получал помощь летом или она составляла 0,00 грн. Но есть категории людей, которым нужно подать документы повторно.

тарифы коммунальные услуги ЖКХ Чернигов цены

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