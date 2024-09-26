Субсидії на осінь-зиму в Україні — кому необхідно подати документи

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В опалювальний період 2024−2025 років розрахунок житлової субсидії проведуть автоматично для всіх, хто отримував допомогу влітку або вона становила 0,00 грн. Проте є категорії громадян, яким необхідно подати документи повторно.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Призначення субсидій на холодний період

Як зазначають у ПФУ, субсидію надають громадянам зі складу домогосподарства, якщо сплачують за послуги ЖКГ більше, ніж встановлений обов’язковий платіж. При цьому домогосподарства можуть отримувати допомогу на різні види послуг.

За правилами, субсидію на оплату комунальних послуг та витрати на управління багатоквартирним будинком призначають з моменту звернення громадянина до завершення опалювального сезону.

Допомогу розраховують на два періоди:

неопалювальний сезон — у період з 1 травня до 30 вересня;

опалювальний сезон — у період з 1 жовтня до 30 квітня.

В автоматичному порядку субсидії на опалювальний період дадуть для всіх, кому вони були призначені на неопалювальний період чи становила 0,00 грн. Таким громадянам не потрібно звертатися за виплатою додатково.

Хто має повторно звернутися за допомогою

Подавати документи на житлову субсидію на опалювальний сезон 2024−2025 років потрібно у таких випадках:

якщо громадянин звертається за призначенням субсидії вперше;

якщо у призначенні допомоги на холодний сезон було відмовлено через борг, відсутність даних про дохід;

якщо влітку громадяни подали заяву на припинення надання субсидії і користувалися пільгою, а на холодний період знову бажають отримувати субсидію;

у разі змін у складі зареєстрованих осіб чи доходів.

Якщо українці звернуться за субсидією у період до 30 листопада, її призначать з жовтня.

Відомо, що під час розрахунку розміру субсидії з початку опалювального сезону 2024−2025 років будуть враховувати доходи домогосподарства за перший та другий квартали поточного року. Якщо йдеться про пенсіонерів, то доходи враховуватимуть в розмірі пенсійної виплати за серпень цього року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, незважаючи на війну, українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. На порталі електронних послуг Пенсійного фонду доступні сервіси, що дозволяють економити час і вирішувати важливі питання в онлайн-форматі.

Також ми писали, що в Україні хочуть впровадити механізм позбавлення пільг на оплату комунальних послуг у випадку накопичення боргів. Це рішення спрямоване на підвищення фінансової відповідальності серед громадян.