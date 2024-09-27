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Допомога на оплату послуг ЖКГ — кому доступні компенсації у 450 грн

27 вересня 2024 11:07
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога на оплату комуналки — хто отримає 450 грн у жовтні
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці можуть отримувати щомісяця по 450 грн компенсації на покриття витрат комунальних послуг. Гроші надають тим, хто безкоштовно тимчасово розмістить переселенців у своїй оселі.

Про це повідомляє БФ "Право на захист".

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Механізм компенсації витрат на послуги ЖКГ за ВПО

Питання надання компенсацій за витрати, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо переміщених осіб регулює "Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб",  затверджений урядовою постановою №333 від 19 березня 2022 року.

Виплати надають за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб:

  • які переїхали з територій, де ведуться бойові дії чи ТОТ, інформація про які міститься в переліку територій, де ведуться чи велися бойові дії/тимчасово окупованих РФ;
  • будинок чи квартира яких зруйновані/непридатні для проживання через пошкодження, інформація про які внесена до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, спричинених військовою агресією РФ.

Допомогу українцям, які розмістили внутрішньо переміщених осіб, виплачують у безготівковій формі за зазначеними в заяві банківськими реквізитами за умови, що боргу за комунальні послуги немає.

Розмір компенсації розраховують відповідно до кількості днів, протягом яких житло було надане для розміщення переселенців, з дня розміщення, але не раніше дати взяття на облік ВПО відповідним органом або через портал "Дія". Число людиноднів визначають шляхом додавання кількості ВПО, які проживали в житловому приміщенні власника, кожного дня місяця.

Сума компенсації за кожен людинодень визначається на рівні 14,77 гривні, тобто за місяць за одну людину можна отримати близько 450 грн.

Ті, хто потребує соціальної допомоги, можуть заповнити заявку через форму. Фахівці БФ "Право на захист" зв'яжуться з тими, кому потрібна допомога.

 

компенсації на комуналку
Джерело: БФ "Право на захист"
компенсації на комуналку
Джерело: БФ "Право на захист"
компенсації на комуналку
Джерело: БФ "Право на захист"
компенсації на комуналку
Джерело: БФ "Право на захист"
компенсації на комуналку
Джерело: БФ "Право на захист"

Що ще варто знати

Нагадаємо, в уряді фахівці з Міністерства соціальної політики розробили законопроєкт, покликаний суттєво скоротити витрати на фінансування пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги. Це стане можливо завдяки позбавленню допомоги боржників.

Також ми писали, що опалювальний період 2024−2025 років розрахунок житлової субсидії проведуть автоматично для всіх, хто отримував допомогу влітку або вона становила 0,00 грн. Проте є категорії громадян, яким необхідно подати документи повторно.

комунальні послуги ЖКГ фінансова допомога матеріальна допомога грошова допомога

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