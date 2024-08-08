Ціни в Україні — магазини різко підвищили вартість свинини у серпні

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2024 року українські магазини переписали цінники на м'ясну продукцію. Зокрема, подорожчали всі види свинини.

Про це свідчать дані моніторингового порталу "Мінфін".

Читайте також:

Як змінилися ціни на свинину у серпні

Згідно з аналізом, ціни на свинину, яка різко подорожчала навесні, продовжили відповідну тенденцію наприкінці літа.

Так, за останній місяць ціни на грудинку свинини зросли з 165,86 до 171,05 грн/кг. Підвищення вартості спостерігається на ошийок: у липні продавали за 266,10 грн/кг, у серпні — за 267,20 грн/кг.

Подорожчала лопатка з 163,30 до 165,35 грн/кг. Підчеревок зріс у вартості 163,22 до 172,63 грн/кг. Ребра незначно подорожчали — із 172,3 до 172,97 грн/кг. Свинячий шашлик зріс у ціні з 233,15 до 239,90 грн/кг.

Таблиця з ціновими змінами. Джерело: Мінфін

Таблиця з цінами. Джерело: Мінфін

Таблиця з цінами. Джерело: Мінфін

Скільки коштує сало у серпні

На тлі подорожчання свинини вартість сала за останній місяць не змінилася. Ціни залишаються стабільними.

Так, традиційний український продукт домашнього виробництва коштує 234 грн/кг.

Таблиця з ціновими змінами. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти прогнозують в Україні можливі труднощі з випіканням хліба через збільшення цін на борошно. Проблеми можуть розпочатися найближчим часом.

Також ми повідомляли, що через підвищення тарифів та часті відключення електроенергії влітку 2024 року ціни на молоко та молочні продукти в Україні зросли. У серпні подальше підвищення вартості електроенергії та пального може спричинити ще більше здорожчання цих продуктів.