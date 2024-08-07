Ціни на хліб зростуть — в Україні загрожує дефіцит продукції

Випікання хліба. Фото: Freepik

Експерти прогнозують в Україні можливі труднощі з випіканням хліба через збільшення цін на борошно. Проблеми можуть розпочатися найближчим часом.

Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів та директор компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко, пише видання "Мінфін".

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Як зазначає Дудченко, перші два місяці літа ключові українські виробники хліба працювали або в мінус, або в нуль.

Вартість борошна за останні кілька місяців підскочила на 50% і продовжує зростати. Якщо у квітні коштувало 10 тис. грн за тонну, то нині 15 тис. грн, а до листопада очікується ціна 16−16,2 тис. грн. Частка борошна у собівартості хліба — близько 40%. Подорожчала інша сировина (цукор, соняшникова олія) цього року на понад 20%.

Окрім того, зросли витрати:

на електроенергію;

логістику;

пакувальні матеріали.

Все це вказує на те, що ціни на хліб підскочать на 15−20%.

"Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом. Вже зараз низка підприємств на межі зупинки, дехто переходить на роботу в одну зміну", — наголосив посадовець.

Подорожчання борошна пояснюється тим, що на внутрішньому ринку обмежена пропозиція зерна другого класу для хлібопекарської галузі, тому багато продавців притримують зерно в очікуванні кращих цін.

Також борошномели мають великі витрати через відключення електрики, проте у хлібозаводів, які належать до критичної інфраструктури, перебої були мінімальні.

Пекарі не можуть піднімати ціни відповідно до подорожчання сировини та збільшенню витрат, через що виникають великі касові розриви, заводи не можуть вчасно розраховуватися за контрактними зобов’язаннями, додав президент Всеукраїнської асоціації пекарів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, експерти аграрної галузі прогнозують, що ціни на продукти в Україні можуть значно зрости вже цієї осені. Однією з ключових причин є зростання витрат на використання генераторів як альтернативних джерел електроенергії.

Також ми писали про підвищення тарифів та часті відключення електроенергії влітку 2024 року ціни на молоко та молочні продукти в Україні зросли. У серпні подальше підвищення вартості електроенергії та пального може спричинити ще більше здорожчання цих продуктів.