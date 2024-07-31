Борщовий набір здешевшав — як змінились ціни на продукти

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на борщовий набір в Україні в основному мають тенденцію до зниження. Це зумовлено сезонністю більшості продуктів, які входять до складу цього набору.

Про це розповідає 24 Канал.

Читайте також:

Які ціни на продукти з борщового набору

Головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Інна Сало повідомила, що станом на кінець липня 2024 року вартість борщового набору знизилася в середньому на 10% порівняно з кінцем червня. Наразі ціна становить близько 120 гривень за 3 літри борщу.

"Ціни на окремі види овочів борщового набору знизилися, зокрема: картопля — 20,95 гривні за кілограм (-25 %), морква — 28,45 гривні за кілограм (-34 %), буряк — 13,66 гривні за кілограм (-54 %), ріпчаста цибуля — 11,96 гривні за кілограм (-30 %)", — сказала експертка.

Проте ціна на білокачанну капусту зросла у 2,2 раза, досягнувши 24,30 гривні за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, під кінець липня 2024 року на українському ринку продовжують стрімко падати ціни на картоплю нового врожаю. Таку ситуацію формує надходження великих обсягів пропозиції, що перевищує попит.

Також ми повідомляли, що наприкінці липня 2024 року дефіцит на українському ринку пропозиції огірка спровокував зростання цін. Представники левової частки тепличних комбінатів заявили про розпродаж залишків популярного салатного овоча.