В Україні зростуть ціни на молоко — на скільки подорожчають молочні продукти в серпні

Пляшка молока. Фото: Freepic

Через підвищення тарифів та часті відключення електроенергії влітку 2024 року ціни на молоко та молочні продукти в Україні зросли. У серпні подальше підвищення вартості електроенергії та пального може спричинити ще більше здорожчання цих продуктів.

Про це розповів науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції ННЦ "Інститут аграрної економіки" Іван Свиноус у коментарі 24 Каналу.

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Експерт зазначає, що подорожчання пального та електроенергії негативно вплине на рівень закупівельних цін на молоко, як від господарств населення, так і від сільськогосподарських підприємств. Вартість електроенергії та пально-мастильних матеріалів включається до собівартості виробленої продукції, що веде до збільшення ціни молока.

"Адже саме це є основним чинником, що впливає на рівень закупівельних цін", — додав Свиноус.

Він також додав, що, незважаючи на зростання цін, на молокопереробних підприємствах зберігається стабільний попит на молоко вищого та екстра ґатунку.

На скільки зростуть ціни на молоко та молочні продукти

За прогнозами Інституту аграрної економіки, до кінця серпня закупівельні ціни на молоко зростуть ще більше:

Молоко екстра ґатунку коштуватиме 15,2 грн/кг без урахування ПДВ (+7,8% за місяць).

Молоко вищого ґатунку — 14,9 грн/кг (+6,4% за місяць).

Молоко першого ґатунку — 14,4 грн/кг (+5,1% за місяць).

Що ще треба знати

Нагадаємо, експерти аграрної галузі прогнозують, що ціни на продукти в Україні можуть значно зрости вже цієї осені. Однією з ключових причин є зростання витрат на використання генераторів як альтернативних джерел електроенергії.

Ми також писали, що ціни на борщовий набір в Україні в основному мають тенденцію до зниження. Це зумовлено сезонністю більшості продуктів, які входять до складу цього набору.