Цены в Украине — магазины резко повысили стоимость свинины в августе

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2024 года украинские магазины переписали ценники на мясную продукцию. В частности, подорожали все виды свинины.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала "Минфин".

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Как изменились цены на свинину в августе

Согласно анализу, цены на свинину, резко подорожавшую весной, продолжили соответствующую тенденцию в конце лета.

Так, за последний месяц цены на грудинку свинины выросли с 165,86 до 171,05 грн/кг. Повышение стоимости наблюдается на ошеек: в июле продавали за 266,10 грн/кг, в августе — за 267,20 грн/кг.

Подорожала лопатка со 163,30 до 165,35 грн/кг. Подчеревина выросла в стоимости 163,22 до 172,63 грн/кг. Ребра незначительно подорожали — со 172,3 до 172,97 грн/кг. Свиной шашлык вырос в цене с 233,15 до 239,90 грн/кг.

Таблица с ценовыми изменениями. Источник: Минфин

Таблица с ценами. Источник: Минфин

Таблица с ценами. Источник: Минфин

Сколько стоит сало в августе

На фоне подорожания свинины стоимость сала за последний месяц не изменилась. Цены остаются стабильными.

Так, традиционный украинский продукт домашнего производства стоит 234 грн/кг.

Таблица с ценовыми изменениями. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты прогнозируют в Украине возможные трудности с выпеканием хлеба из-за увеличения цен на муку. Проблемы могут начаться в ближайшее время.

Также мы сообщали, что из-за повышения тарифов и частых отключений электроэнергии летом 2024 года цены на молоко и молочные продукты в Украине выросли. В августе дальнейшее повышение стоимости электроэнергии и горючего может привести к еще большему подорожанию этих продуктов.