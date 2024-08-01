Курс валют на 2 серпня — долар різко зріс у фінустановах

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських банках та обмінних пунктах зростає. За рішенням Національного банку України (НБУ), на 2 серпня 2024 року встановлено офіційний курс американської валюти на значно вищому рівні.

Про це інформує пресслужба Нацбанку та моніторингові портали.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,13 грн (+0,13);

євро — 44,40 грн (0,00);

злотий — 10,33 грн (-0,02).

Курс валют у банках

За даними видання Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 40,96 грн (+0,10), у продажу — 41,44 грн (+0,09). Євро у купівлі коштує — 44,27 грн (+0,07), у продажу — 44,97 грн (+0,05).

У ПриватБанку долар купують за 40,85 грн (+0,20), продають — 41,45 грн (+0,20). У Райффайзен Банку купують за 40,80 грн (+0,10), продають — за 41,34 грн (+0,15). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,90 грн (0,00), під час продажу — 41,45 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,40 грн (+0,10), у продажу — 41,53 грн (+0,03). Євровалюта коштує у купівлі 44,80 грн (+0,05), у продажу — 45,00 грн (0,00).

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Нагадаємо, Національний банк зафіксував зростання видачі готівки з кас банківських установ. Показник підвищився за перше півріччя 2024 року на 12,6%.

Також українські банки для задоволення внутрішнього попиту завезли рекордний обсяг готівкової іноземної валюти у червні 2024 року. Традиційно найбільше — американської валюти.