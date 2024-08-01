Курс валют на 2 серпня — долар різко зріс у фінустановах

В українських банках подорожчала валюта — як злетів долар
Курс долара в українських банках та обмінних пунктах зростає. За рішенням Національного банку України (НБУ), на 2 серпня 2024 року встановлено офіційний курс американської валюти на значно вищому рівні.
Про це інформує пресслужба Нацбанку та моніторингові портали.
Курс долара, євро та злотого
Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 41,13 грн (+0,13);
- євро — 44,40 грн (0,00);
- злотий — 10,33 грн (-0,02).
Курс валют у банках
За даними видання Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 40,96 грн (+0,10), у продажу — 41,44 грн (+0,09). Євро у купівлі коштує — 44,27 грн (+0,07), у продажу — 44,97 грн (+0,05).
У ПриватБанку долар купують за 40,85 грн (+0,20), продають — 41,45 грн (+0,20). У Райффайзен Банку купують за 40,80 грн (+0,10), продають — за 41,34 грн (+0,15). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,90 грн (0,00), під час продажу — 41,45 грн (-0,05).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,40 грн (+0,10), у продажу — 41,53 грн (+0,03). Євровалюта коштує у купівлі 44,80 грн (+0,05), у продажу — 45,00 грн (0,00).
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Нагадаємо, Національний банк зафіксував зростання видачі готівки з кас банківських установ. Показник підвищився за перше півріччя 2024 року на 12,6%.
Також українські банки для задоволення внутрішнього попиту завезли рекордний обсяг готівкової іноземної валюти у червні 2024 року. Традиційно найбільше — американської валюти.
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