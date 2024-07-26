Попит на валюту — українські банки завезли ще більше готівки

Американська валюта на касі. Фото: Minfin

Українські банки для задоволення внутрішнього попиту завезли рекордний обсяг готівкової іноземної валюти у червні 2024 року. Традиційно найбільше — американської валюти.

Про це інформує пресслужба Національного банку України (НБУ).

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Як зазначає НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку ввезли фінустанови минулого місяця, сягнув 1,331 млрд доларів. Показник на 13,2% перевищує обсяг валюти, завезеної у травні. Тоді банки ввезли 1,176 млрд доларів.

За інформацією регулятора, обсяг ввезеної валюти у червні став максимальним з початку 2024 року, однак значно меншим, ніж було у січні, коли фінустанови завезли 1,864 млрд доларів.

Також у Нацбанку уточнили, що банки ввезли у червні 938 млн готівкових доларів. Це на 28% більше проти травня, коли поставили 846 млн доларів.

Водночас, обсяг готівкових євро підвищився до 389 млн доларів в еквіваленті. Для порівняння — у травні завезли 330 млн.

За даними Центробанку, у червень з країни було вивезено валюти у сумі 69 млн доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку зростає кількість фальшивих грошей в національній та іноземній валюті. За результатом першого півріччя таких купюр побільшало на 62% проти показника минулого року.

Також ми писали, що НБУ планує з 1 серпня 2024 року почати поступове вилучення банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Купюри мають намір замінити в обігу на більш сучасні та захищені.