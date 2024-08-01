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В украинских банках подорожала валюта — как взлетел доллар

1 августа 2024 23:05
Ксения Симонова - Редактор
Курс валют на 2 августа — доллар резко вырос в финучреждениях
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Курс доллара в банках и обменных пунктах растет. По решению Национального банка Украины (НБУ), на 2 августа 2024 установлен официальный курс американской валюты на более высоком уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и мониторинговые порталы.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 41,13 грн (+0,13);
  • евро — 44,40 грн (0,00);
  • злотый — 10,33 грн (-0,02).

Курс валют в банках

По данным издания Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 40,96 грн (+0,10), в продаже — 41,44 грн (+0,09). Евро в покупке стоит — 44,27 грн (+0,07), в продаже — 44,97 грн (+0,05).

В ПриватБанке доллар покупают за 40,85 грн (+0,20), продают — 41,45 грн (+0,20). В Райффайзен Банке покупают за 40,80 грн (+0,10), продают — за 41,34 грн (+0,15). В Ощадбанке стоит при покупке 40,90 грн (0,00), при продаже — 41,45 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,40 грн (+0,10), в продаже — 41,53 грн (+0,03). Евровалюта стоит в покупке 44,80 грн (+0,05), в продаже — 45,00 грн (0,00).

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Напомним, Национальный банк зафиксировал рост выдачи наличных из касс банковских учреждений. Показатель повысился за первое полугодие 2024 года на 12,6%.

Также украинские банки для удовлетворения внутреннего спроса ввезли рекордный объем наличной иностранной валюты в июне 2024 года. Традиционно больше всего — американской валюты.

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