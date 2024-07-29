Курс гривні в Україні — Нацбанк послабив підтримку

Будівля НБУ. Фото: bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) попереднього тижня скоротив підтримку курсу гривні шляхом меншого обсягу продажу валюти на міжбанківському ринку. Регулятор продав на 165 млн доларів менше.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Валютні інтервенції Центробанку

Згідно з цією інформацією, обсяги продажу валюти Національним банком скоротилися на 17%. Тобто було продано 785,1 млн доларів.

Придбав валюти майже вдвічі більше — 0,51 млн доларів, проте купівля продовжує залишатися на мізерному рівні.

Ситуація на валютному ринку

Варто зауважити, що офіційний курс гривні за минулий тиждень зміцнився на 39 копійок, з 41,49 до 41,09 гривні за долар.

З початку поточного року долар за офіційним курсом подорожчав на 8,2%, або на 3,09 гривні, тоді як з часу переходу з 3 жовтня 2023 року на режим керованої гнучкості — на 12,4%, або на 4,53 гривні.

Водночас, з початку цього місяця офіційний курс національної валюти знизився на 1,6%, або на 56 копійок.

На українському готівковому ринку гривня за тиждень зросла на 41 копійку, до 41,50 гривні за долар.

Як зазначив керівник НБУ Андрій Пишний, останнім часом вдалося відновити стійкість на валютному ринку.

"Ми бачимо, що стійкість валютного ринку відновлено, і на сьогодні не викликає жодних запитань", — зазначив він.

Скорочення міжнародних резервів

Варто зауважити, що золотовалютні резерви країни у червні скоротилися на 1,14 млрд доларів, до 37,89 млрд.

Тоді як чисті інтервенції НБУ становили 2,99 млрд доларів проти 3,07 млрд доларів у травні.

З початку цього місяця валютні інтервенції сягнули 2,9 млрд доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки для задоволення внутрішнього попиту завезли рекордний обсяг готівкової іноземної валюти у червні 2024 року. Традиційно найбільше — американської валюти.

Також ми писали, що НБУ планує з 1 серпня 2024 року почати поступове вилучення банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Купюри мають намір замінити в обігу на більш сучасні та захищені.