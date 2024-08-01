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Українці стали більше знімати готівки влітку — НБУ пояснив причини

1 серпня 2024 09:34
Ксенія Симонова - Редактор
Банки стали більше видавати готівки через проблеми з електрикою, — НБУ
Валюта на касі. Фото: Мінфін
Ксенія Симонова - Редактор

Національний банк зафіксував зростання видачі готівки з кас банківських установ. Показник підвищився за перше півріччя 2024 року на 12,6%.

Про це інформує пресслужба НБУ.

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Збільшення операцій з готівкою

За даними Нацбанку, обсяг видачі готівки з банківських кас зріс до 1 трлн 342,9 млрд грн. Фахівці пояснюють це відновленням економічної активності:

  • підвищення зарплат та соцвиплат населенню;
  • збереження стабільної ситуації на валютному ринку;
  • помірна інфляція в країні.

"Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків вплинуло бажання населення сформувати певний запас готівки, яка в умовах впровадження графіків відключення електроенергії залишається доступним та швидким платіжним інструментом для здійснення роздрібних операцій", — повідомив Нацбанк.

 

валюта готівка НБУ
Графіка. Джерело: НБУ

Найбільші обсяги готівки з кас у першому півріччі 2024 року банки традиційно видавали:

  • під час операцій клієнтів з використанням платіжних карток (85% від загального обсягу видатку);
  • під час підкріплення операторів поштового зв’язку (частка 4% від загалу);
  • під час купівлі іноземної валюти в клієнтів (частка 3,2% від загального обсягу).

Водночас, обсяг надходжень готівкових коштів до кас банків у січні-червні становив 1 трлн 307,6 млрд грн, що на 9,5% більше проти аналогічного періоду 2023 року.

Найбільше готівки до банківських кас надійшло від:

  • торговельної виручки (31,8% від загального обсягу надходжень);
  • операцій клієнтів через платіжні картки (частка 23,6% від загального обсягу надходжень);
  • надходжень від продажу іноземної валюти (частка 17,6% від загального обсягу надходжень);
  • виручки від усіх видів послуг (частка 13% від загального обсягу надходжень).

Обсяги касових оборотів банків за надходженнями та видатками за пів року перевищили в середньому на 14% показник першого півріччя довоєнного 2021 року. Таким чином, йдеться про поступове відновлення економічної активності, додали в НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ попереднього тижня скоротив підтримку курсу гривні шляхом меншого обсягу продажу валюти на міжбанківському ринку. Регулятор продав на 165 млн доларів менше.

Також повідомлялося, що українські банки для задоволення внутрішнього попиту завезли рекордний обсяг готівкової іноземної валюти у червні 2024 року. Традиційно найбільше — американської валюти.

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